Madagascar: Deci-delà / Décès - Le chanteur de « Rondro » n'est plus

Albert Ramananjanahary, l'interprète de « Rondro » vient de rendre l'âme dans la nuit du 14 décembre à l'âge de 70 ans. Son corps a été inhumé dans l'indifférence générale dimanche à Ampitatafika.

Pourtant cet artiste a laissé plusieurs succès pour le patrimoine musical malgache. De la même trempe que Ramy Franck et ses compères, les morceaux comme « Mbola hitohy » et « Peratra » ont fait fureur du temps de « Discomad » et de la génération « Kaiamba ». Il a eu la chance de démarrer sa carrière de chanteur durant l'âge d'or du blues malgache vers le milieu des années 70. Bien que ses chansons soient des tubes, son succès n'a pas fait long feu et le chanteur est tombé dans l'anonymat. Plus tard, « Rondro » a été repris par la nouvelle génération. Aujourd'hui encore pourtant, les notes de « Rondro » résonnent toujours dans les karaokés.

Fête de Noël

« Normal Gospel » à l'AFT

Comme promis, tout le monde aura sa part de bonheur en ces temps de fêtes. Les concerts et spectacles évangéliques sont à l'apogée en cette période de l'année. Avec « Normal gospel », louange, célébration et adoration constitueront la programmation. L'Alliance française d'Antsirabe sera donc investie par les amateurs de gospel. La formation issue de la Ville d'Eaux et la pépinière de jeunes talents se diversifient autant par ses différents styles. Toute cette variété dans la programmation s'avère être un cocktail musical.