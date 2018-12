Ile Maurice: Transfert «punitif» - Le policier Cadersa avait pris en contravention Vijaya Sumputh

L'inspecteur Jaylall Boojhawon est catégorique : c'est bel et bien Vijaya Sumputh, une proche amie du ministre du Tourisme, Anil Gayan, que le constable Cadersa a pris en contravention le 24 novembre. Une vingtaine de jours après, l'officier, qui compte 11 ans de service au sein de la Traffic Branch, recevait son transfert pour le centre de détention de Vacoas.

Au volant de sa BMW de couleur blanche, l'ancienne directrice du Trust Fund for Specialised Medical Care avait dépassé la limite de vitesse, qui est de 80 km/h à Trianon ; elle roulait à 94 km/h. D'où le fait qu'elle ait écopé d'une contravention.

Le président de la Policy Officers Solidarity Union (POSU) révèle qu'hier, lundi 17 décembre, le constable Cadersa a été convoqué au quartier général de la police. Il lui aurait été demandé s'il acceptait de travailler à l'Eastern Division. Il a refusé, insistant pour récupérer son poste à la Traffic Branch.

Lettre déposée au bureau du Premier ministre

De son côté, l'inspecteur Jaylall Boojhawon compte déposer une lettre, ce mardi 18 décembre, au bureau du Premier ministre et à celui du ministre mentor pour dénoncer ce transfert. «Nous attendons leur réaction.» Mais s'ils ne réagissent pas, «nous manifesterons jusqu'à ce que ce transfert soit annulé».

Pour l'inspecteur Boojhawon, «si le transfert du constable Cadersa avait été fait tout de suite, cela aurait été trop flagrant». Ce cas, ajoute-t-il, aurait alors pu être soulevé au Parlement, voire faire l'objet d'une Private Notice Question. De rappeler que dans le cas de la policière Toinette, transférée après avoir pris en contravention le président du conseil de village de Bois-des-Amourettes, le ministre mentor avait parlé de «transfert punitif».

Comment se fait-il, poursuit le président de la POSU, que ce n'est que le 14 décembre, «kan Parlman fermé», que le constable Cadersa a reçu sa lettre de transfert pour le centre de détention de Vacoas ? Il n'en démord pas : «We strongly believe que ce transfert fait suite à cette contravention.»

Ce que récuse le commissaire de police. Dans un communiqué hier, il a insisté sur le fait que les transferts au sein de la police sont chose courante. «A Police Officer may from time to time be required to serve in any unit, in main land, or outer islands during his tenure of office», peut-on lire dans le communiqué.

Communiqué du commissaire de police by L'express Maurice on Scribd