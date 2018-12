Ile Maurice: Metro Express - Bodha se dit «triste pour un certain nombre d'inconvénients»

Encore un peu de patience. Dans quelques mois, les inconvénients occasionnés par les travaux du métro express seront chose du passé, promet Nando Bodha. N'empêche, il se dit «triste pour certains nombre d'inconvénients que l'on a eus».

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun intervenait ce mardi 18 décembre, dans le cadre d'une visite à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Un pont y sera construit parallèle à la structure existante dans le cadre du projet Metro Express.

La construction de cinquante pieux a été complétée. Et Nando Bodha se réjouit que l'échéance de mai 2019 pour la fin des travaux sera respectée. Ce pont, explique-t-il, fera «entre 24 et 28 mètres de haut et 248 mètres de long. C'est quand même énorme. Tout se passe bien.»

Quant aux «travaux infrastructurels lourds» à Vandermeersch, ceux-ci devraient être complétés en mars 2019, souligne le ministre. Par la suite, entre mars et juin, place à la partie électrique, jusqu'à l'arrivée des premiers trains. «En février, nous allons en Espagne pour voir où nous en sommes pour la construction des trains.» Nando Bodha est catégorique : «La date de juin est maintenu, le calendrier tient bon.»

En ce qui concerne la partie St-Jean-Quatre-Bornes, «tous les problèmes fonciers ont été réglés». D'indiquer qu'il y avait une centaine de cas d'empiétement sur le tracé. À présent, Larsen and Toubro planche sur le «mapping of utilities». Nando Bodha insiste : «Nous travaillons sur 32 sites en même temps et tout se passe bien. We are on time and we are on track.»

De son côté, Nausheen Aullybux, Communication Manager de Larsen and Toubro, a révélé que le site de Grande-Rivière-Nord-Ouest est l'un de ceux qui ont posé le moins de problèmes. Entre autres en raison de l'absence d'habitations. D'ajouter que le pont existant et le cours d'eau seront préservés. «C'est une opération delicate mais très challenging.» Elle se dit, elle aussi, confiante que le calendrier sera respecté. «Notre équipe travaille nuit et jour.»