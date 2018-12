Soudan: Le Parlement demande la poursuite et le renforcement du dialogue avec les États-Unis

Khartoum — L'Assemblée National présidé par prof. Ibrahim Ahmed Omar, a approuvé le communiqué de la performance du ministère des Affaires étrangères pour la période d'avril à septembre 2018 et le plan 2019 ainsi que le rapport du Comité des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le rapport de Comité a appelé à poursuivre et à renforcer le dialogue avec les États-Unis d'Amérique dans le but de retirer le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, exemptant la dette extérieure et mobilisant un soutien financier, ainsi que de tirer parti des succès déjà enregistrés dans la levée des sanctions économiques prises par les États-Unis en améliorant l'environnement interne et l'engagement de l'État à respecter les engagements de paix et les flux d'aide , les résultats du dialogue national et la coordination étroite entre les institutions de l'État qui gèrent ce dossier.

Le rapport soulignait l'importance de lutter contre la Cour Pénale Internationale et de réfuter ses propos avec une vision commune et une solidarité avec les pays qui la rejetaient, soulignant qu'il importait de communiquer avec les Nations Unies dans un esprit de dialogue et de consensus pour mettre fin à la mission des forces de maintien de la paix communes au Darfour.