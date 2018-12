Gabon: Train My Generation - Une cuvée de 53 lauréats en Développement d'application web et mobile

Cinquante-trois(53) nouveaux lauréats en développement d'application web et mobile ont reçu leurs parchemins à Libreville, ce mercredi 12 décembre 2018 . Train My Generation - Gabon 5000 (Former ma génération, en français) de l'UNESCO a fait des heureux,qui pour certains,ont fait des témoignages.

La remise des certificats était au centre de cette cérémonie du 12 décembre. Ils étaient 100, au départ. Suite à l'abandon de 34 d'entre eux, seuls 66 ont achevé la formation pour 53 lauréats.Cette cérémonie a fait des heureux , qui non seulement , ont témoigné de leur satisfaction,mais aussi des horizons que cette formation leur gratifie.C'est le cas par exemple de Glenn Juofrédi Lendoye Nguélé qui salue et reconnait la pertinence de cette formation et surtout le poids de son parchemin reçu.

L'heureux récipiendaire,Glenn Juofrédi Lendoye Nguélé , comme bien d'autres, a déjà des projets en tête qu'il partage : "Notre mission est de trouver des partenaires financiers dans l'optique de promouvoir et intégrer dans notre système éducatif, nos valeurs linguistiques et intrinsèques à travers une application Web et mobile dénommée : Langues & Cultures du Gabon. En effet, cette application actuellement de type prototype se veut être enrichie avec des jeux d'apprentissage et des publicités concernant nos écrivains et nos acteurs du cinéma gabonais, sans oublier la traduction de nos langues vernaculaires qui est déjà possible..." souhaite t-il.

Il faut souligner que "Train My Generation - Gabon 5000", (Former ma génération, en français), est une idée née du souci du Chef de l'Etat gabonais de voir la jeunesse de son pays être formée. Ce projet visait plusieurs buts : la réduction du taux d'échec dans les établissements secondaires .Ce projet avait aussi pour objectif de promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication(NTIC).

Selon l'article publié sur le site de l'Unesco ," La cérémonie, de ce vendredi 12 décembre 2018, s'inscrivait dans le cadre de la Quinzaine des Nations Unies pour le développement durable au Gabon - période du 27 novembre au 14 décembre 2018 au cours de laquelle les agences onusiennes promeuvent le développement à travers une série d'activités. Elle a permis de promouvoir les Objectifs de développement durable notamment les numéros 4, 5, 8, 10 et 17".

Cet article nous rapporte que Vincenzo Fazzino, Représentant de l'UNESCO au Gabon, il a précisé que ce Programme fait partie d'une série d'initiatives actuellement mise en œuvre par le Gouvernement gabonais en vue de favoriser l'emploi des jeunes. D'où cette composante III, qui permet à l'Organisation de rendre les jeunes plus autonomes et professionnels par la création d'activités génératrices de revenu dans le domaine du numérique.

Certificats en mains,il ne reste aux récipiendaires que de mettre leur savoir faire aux services des entreprises publiques et privées.