Maroc: Forum international du tourisme de Maspalomas - Des experts marocains débattent de la durabilité et de l'innovation dans le secteur touristique

Des experts marocains participant à la 6ème édition du Forum international du tourisme de Maspalomas Costa Canaria, qui s'est tenu les 13 et 14 décembre dans l'île de Grande Canarie, ont débattu de plusieurs sujets se rapportant à la durabilité et l'innovation dans le secteur touristique.

Des professeurs et des chercheurs représentant notamment les Universités Ibn Zohr d'Agadir, Abdelmalik Essadi de Tanger, Hassan II de Casablanca et l'Université internationale de Laâyoune, ainsi que l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla et de Tanger et l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger (ISITT) ont animé un atelier scientifique organisé dans le cadre du Congrès international des destinations touristiques intelligentes.

Cet atelier a été l'occasion pour les chercheurs et universitaires marocains d'aborder divers sujets en lien avec les techniques visant à promouvoir une activité touristique durable et amie de l'environnement à travers le recours à l'innovation et aux nouvelles technologies, rapporte la MAP.

Les différents intervenants ont présenté à cette occasion des communications sur le produit touristique culturel, le patrimoine et les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le tourisme, l'impact environnemental du tourisme balnéaire et l'urbanisation du littoral.

Ils ont également planché sur les destinations touristiques comme objet de recherche en sciences de gestion, les stratégies de marketing territorial pour améliorer l'attractivité des destinations et l'intégration de la stratégie de durabilité et son impact sur la compétitivité des destinations touristiques.

Le Maroc était représenté à ce forum international, dont les travaux ont pris fin vendredi, par une forte délégation comprenant des entreprises touristiques de Casablanca, des élus et des responsables locaux des provinces du Sud notamment de la région de Dakhla-Oued Eddahab et de la province de Tarfaya, ainsi que des représentants des secteurs du tourisme et de l'artisanat à Dakhla.

Le programme de ce rendez-vous comprenait notamment un congrès international des destinations touristiques intelligentes, des journées-débat, un "Gastroforum" et des conférences scientifiques sur des thématiques liées au tourisme, ainsi que des ateliers et des tables rondes.

A noter que l'ouverture de ce forum, qui a connu lors de sa précédente édition la participation de quelque 1.200 panélistes entre spécialistes, chercheurs, professionnels et experts du tourisme, a été marquée par la présence de responsables locaux, dont le président du cabildo (gouvernement insulaire) de Grande Canarie, le conseiller (ministre régional) du tourisme et le consul général du Royaume à Las Palmas, Ahmed Moussa.

Cette 6ème édition était organisée par le conseil municipal de San Bartolomé de Tirajana et l'Université de Las Palmas de Grande Canarie, en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Université Ibn Zohr d'Agadir, l'Institut polytechnique de Setúbal au Portugal, la Rochelle Business School de France et le Centre d'études touristiques et économiques (CETURE).