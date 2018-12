Sénégal: Paralysie dans le système de santé, ponction sur les salaires - And Gueusseum se radicalise

Malgré l'annonce de la ponction opérée sur les salaires des grévistes de la santé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, l'Alliance des Syndicats autonomes de la santé Sutsas /Sud Tm /Asas «And Nguesseum» a entamé depuis hier, lundi 17 décembre, son 17ème plan d'action. L'Alliance «And Nguesseum» a décrété ainsi une grève de 72 heures marquée par le respect des urgences avec un service minimum.

Ils sont plus que jamais déterminés à obtenir gain de cause dans leur bataille pour la revalorisation du régime indemnitaire ainsi que les primes de risques et autres. Hier lundi, malgré l'annonce et la mise à exécution de la ponction sur les salaires par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, les travailleurs de la santé affiliés à l'Alliance des Syndicats autonomes de la santé Sutsas/SudTm/Asas «And Nguesseum» sont encore en mouvement. Cette ponction salariale semble ne guère ébranler ces travailleurs de la santé. Et, en réponse à cette décision qu'elle qualifie de «violation de nos droits de grève», l'Alliance des syndicats autonomes de la santé «And Gueusseum» sera encore en grève pour 72 heures, avec le respect des urgences et le service minimum, couronnées par une marche le 19 décembre à Dakar.

Selon l'un des responsables de l'Alliance «And Gueusseum», Sidya Ndiaye, l'intimidation de la part de leur ministre de tutelle, avec la ponction sur les salaires, ne passera pas. «Nous sommes déterminés dans ce combat et nous irons jusqu'au bout de notre lutte pour obtenir gain de cause. Nous avons l'adhésion de la base», a-t-il fait savoir. Pour ce 17ème plan d'action, les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants devront encore prendre leur mal en patience.

Les responsables poursuivent le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott des activités de supervision de la campagne Maladies tropicales négligées (Mtn), du programme de planification familiale (Pf), des activités de promotion et de prévention du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) et du Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnt), du Programme élargi de vaccination (Pev), incluant le nouvel antigène contre le cancer du col de l'utérus (Pvh), en restituant tous les vaccins aux médecins-chefs de districts ; la liste de And Gueusseum n'est pas pour le moins exhaustive. Seules les urgences seront respectées. Cette grève de 72h s'opère sur l'ensemble du territoire national.