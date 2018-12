Tunisie: Cafouillage ou tiraillements politiques ?

Pourtant, vu son importance ainsi que les potentielles retombées des dispositions qu'il contient sur la Cnrps, un projet de loi de cette envergure aurait dû susciter une participation massive des députés.

Rappelons à cet égard que durant la séance plénière, le ministre des Affaires sociales, M. Mohamed Trabelsi, a affirmé que le déficit de la Cnrps s'élève à 1.800 millions de dinars par an, soit environ 150 millions de dinars par mois. D'ailleurs, il a affirmé dans une déclaration à la radio Mosaïque Fm que la Cnrps doit pallier, à la fin de ce mois de décembre, un déficit de 158 millions de dinars, pour servir les pensions des retraités à temps. Même les blocs parlementaires qui constituent la ceinture de soutien gouvernemental à l'Arp ont enregistré ce jour-là un taux d'absence très élevé, soit plus de la moitié du total des députés. Plus exactement, 63 députés d'« Al Horra », de la Coalition nationale et d'Ennahdha étaient présents.

Le refus de la réforme incombe à tous les députés, majorité et opposition

Contactée par La Presse, Mme Leila Hamrouni, députée de la Coalition nationale, a expliqué que l'absence était manifeste pour tous les blocs parlementaires en raison de la fatigue engendrée par le marathon budgétaire qui a examiné la loi de finances 2019, et du fait que les députés étaient pris dans la semaine des régions. Et ce, malgré la charge actuelle du travail parlementaire et durant les semaines à venir. En effet, les projets de loi portant sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent et sur le budget doivent être débattus durant cette période. Des lois qui revêtent une importance capitale, dans la mesure où elles contribueront à faire sortir la Tunisie de la liste grise établie par le Gafi.

Autre point ambigu est celui du vote par article. En effet, le projet de loi a été validé par article mais rejeté dans sa totalité. « Il y avait un cafouillage lors du vote! », a lancé Mme Hamrouni, confirmant les propos du ministre des Affaires sociales qui a déclaré que « le projet de loi a été victime des tiraillements politiques qui perdurent encore et qui ont des répercussions sur le travail du parlement ». La députée de la Coalition nationale, Mme Hamrouni a ajouté que des députés de l'opposition ont eux aussi voté pour le projet de loi par article et ont finalement rejeté le projet de loi dans sa totalité. « L'opposition a voulu sanctionner le gouvernement, même si c'est elle qui avait appelé à la réforme des caisses et de la sécurité sociale. Mais il faut dire que le refus de la réforme incombe à tous les députés, y compris ceux qui soutiennent le gouvernement», reconnaît Mme Hamrouni.