Tunisie: Rencontre avec la diaspora tunisienne

Ont pris part à cette rencontre M. Mohsen Sebai, le consul de Tunisie à Munich, ainsi que des hommes d'affaires tunisiens et des Tunisiens exerçant dans les sociétés de cette région. Au cours de cette rencontre, le représentant de la Fipa à Cologne a présenté le nouveau climat des affaires et les opportunités d'investissement offertes en Tunisie aux Tunisiens résidents dans cette région. Il a également mis en valeur le rôle primordial des compétences tunisiennes en Allemagne qui occupent des postes de hautes responsabilités auprès des sociétés allemandes de la région.

Transfert technologique

Ces compétences tunsiennes qui ont acquis durant des années une expérience riche dans de grandes firmes peuvent faire profiter la Tunisie de leur savoir-faire, une fois de retour au pays. Le transfert technologique est devenu, de nos jours, indispensable pour développer l'industrie et les services et les rendre compétitifs au niveau international. Monter des projets à forte valeur ajoutée en Tunisie peut avoir, à terme, des conséquences positives sur le tissu socioéconomique dans toutes les régions.

Les responsables de la Fipa ont donc eu le plaisir de présenter un exposé sur les opportunités d'investissement dans les divers secteurs ainsi que le climat des affaires qui ne cesse de s'améliorer au niveau de la sécurité, des procédures administratives et de l'infrastructure. La promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement a ajouté un plus à cet environnement stimulant dans la mesure où celle-ci comporte plusieurs avantages et incitations au profit des investisseurs potentiels, tunisiens et étrangers.

Il est à souligner que la région de Stuttgart et les régions avoisinantes abritent les firmes les plus prestigieuses de l'industrie automobile et des autres industries les plus évoluées en Allemagne. A elle seule, l'industrie automobile fait appel à plusieurs autres activités comme celles de l'électronique, de l'électricité, de la tôle et de la mécanique. Chaque activité fait travailler des milliers de compétences, bien formées dans de prestigieuses institutions.