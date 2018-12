Tunisie: 17 médailles pour la Tunisie

De brillantes escrimeuses !

Trois des six médailles en or remportées par les équipes tunisiennes ont été l'œuvre de Inès Boubakri (fleuret), Nessrine Daghfous (sabre) et Sarra Besbès (épée). Les trois autres ont été glanées aux classements par équipes. «Inès Boubakri est en superforme. Bien qu'elle ait remporté de l'or, Sarra Besbès n' est pas encore au point. Elle revient d'une blessure contrairement à sa sœur Azza, encore indisponible pour la même cause. Un fait certain c'est que Ines Boubakri, Farès Ferjani (étudiant aux USA et 15e mondial) et, à un degré moindre, son cousin Ahmed Ferjani (10e mondial dans la catégorie des juniors) pourraient aspirer à de très bons résultats dans les grands prochains événements mondiaux. Pour les soeurs Bebès, tout dépendra de leurs prédispositions après les blessures qu'elles ont contractées», précisa la présidente de la Fédération tunisienne d'escrime.

Signalons enfin que l'organisation de ce championnat arabe en Tunisie après 11 ans et ayant drainé 9 pays sur 14 affiliés à l'Union Arabe d'escrime a été jugée parfaite par les participants, les responsables et les invités. «Dieu merci. Et ce, grâce aux efforts louables fournis par les membres fédéraux ainsi que les officiels. Je profite ainsi de l'occasion pour remercier tout le mode», a conclu Mme Zaida Doghri, présidente de la Fédération tunisienne d'escrime.

Les médaillés tunisiens

Inès Boubakri (fleuret)

Nesrine Daghfous (sabre)

Sarra Besbès (épée)

Sarra Afi (fleuret)

Khedija Chamekhi (sabre)

Nesrine Gherib (épée)

Mohamed Aziz Métoui (fleuret)

Fatma Sithom et Yasmine Ayari (fleuret)

Olfa Hezami et Amira Ben Chaâbane (sabre)

Feriel Zidane et Nour Memmi (épée)

Hichem Samandi (sabre)