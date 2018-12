Tunisie: Participation et transparence

Ce séminaire qui sera suivi par d'autres, dans les prochains jours dans les gouvernorats de Gafsa, Sousse, Jendouba et Tunis, a été, en effet, l'occasion de passer en revue et d'examiner le cadre juridique régissant l'organisation administrative, régionale et locale en Tunisie.

Les participants ont également souligné le fait que le pouvoir local repose sur des ressources humaines et financières qui seraient à même de garantir l'autonomie de la décision et de passer d'une gestion classique contrôlée vers une gouvernance et une gestion locale démocratique.

Et si l'argent est le nerf névralgique de l'activité des municipalités, principal acteur du pouvoir local, les intervenants ont expliqué que la question des financements relève de la politique financière générale de l'Etat. «Les collectivités locales sont appelées donc à établir leur budget selon le modèle préétabli, une fois la démarche fiscale nationale fixée», a-t-on précisé.

La note conceptuelle de ce séminaire a, par ailleurs, fait ressortir que la réussite des collectivités locales dans l'exercice de leurs fonctions de gestion repose sur plusieurs facteurs dont notamment les deux concepts de participation et de transparence.

Si la décentralisation correspond à la reconnaissance et le transfert de quelques pouvoirs et prérogatives de l'autorité centrale vers les structures régionales et locales, elle repose généralement sur trois dimensions : une décentralisation politique, une décentralisation administrative et une décentralisation financière, soulignent les participants à ce séminaire, qui a réuni des représentants de la société civile.

Un arsenal juridique

Les participants se sont félicités du nouvel «arsenal juridique» constitué principalement par le nouveau Code des collectivités locales, ainsi que les textes d'application qui seront promulgués très prochainement. «Ces lois et codes vont certainement contribuer à la mise en place de nouvelles valeurs et règles nécessaires pour la construction d'une nouvelle approche de gestion et de gouvernance locale réelle et effective, basée sur les principes de la libre gestion, la transparence, la participation, la concertation, et la redevabilité envers les électeurs et les citoyens locaux... », a-t-on relevé.

Au cours de ce séminaire, des voix ont appelé à la nécessité d'élaborer et de développer une stratégie nationale pour promouvoir et renforcer la gouvernance et la démocratie locale afin de répondre à certaines questions qui pourront entraver la mise en place d'un véritable pouvoir local en Tunisie.

Dans quelles conditions la décentralisation permettra-t-elle de consolider une administration locale performante responsable et redevable ? De quelle manière la décentralisation contribuera-t-elle efficacement à renforcer les capacités et les performances des communes ? De quelle manière les différentes composantes de la bonne gouvernance locale (redevabilité, transparence, représentation... ) peuvent-elles interagir et s'articuler au niveau local ? Par ailleurs, plusieurs interrogations ont été posées en ce qui concerne l'instauration et l'efficacité des composantes du pouvoir local en Tunisie.

Pour répondre à ces questions, le centre Ifeda, en partenariat avec plusieurs institutions et associations partenaires, se propose d'organiser une série de rencontres associant des experts et représentants de la société civile ayant comme pôle d'intérêt la gouvernance locale, ainsi que les affaires locales, en vue d'atteindre ensemble les objectifs communs, dont notamment le renforcement des mécanismes de gouvernance locale et la mise en œuvre de la décentralisation, en plus des principaux mécanismes intégrés au niveau du Code des collectivités locales.