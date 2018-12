Tunisie: Les télécoms de Sfax arrivent

La journée a été favorable dans l'ensemble aux locaux. L'EST a nettement dominé le COK en baisse de régime pour l'emporter sur un score sec, trois sets à zéro 25-15, 25-16, 25-13.

Idem pour l'Etoile du Sahel en profitant de la venue de l'une des deux lanternes rouges l'USCarthage, 25-17, 25-19, 25-17.

Scénario identique à Sfax, le CSS est venu aisément à bout de son voisin l'USTS 25-18, 25-16, 25-23. Ainsi les trois vainqueurs ont réédité les performances acquises lors des rencontres de la phase aller.

L'équipe des télécoms, comme toujours difficile à manier à domicile, a signé sa troisième victoire de suite au détriment de l'ASMarsa.

Les deux équipes étaient placées devant l'interdiction de perdre, mais les locaux ont su tirer leur épingle de jeu, alliant maîtrise et disponibilité, Ezzeddine Chaffaï et ses joueurs ont pu dérégler la machine marsoise et n'ont pas survolé les débats et ont su récolter trois points précieux. Lors du premier set précisément, l'ASM menait par 23-18.

Remontée exceptionnelle de l'ASTS, lui permettant de marquer sept points successifs et clôturer le set en sa faveur 25-23. Cela pour mettre en exergue la force mentale des coéquipiers de Racim Siala. Ceux-ci n'ont pas éprouvé de difficultés dans la seconde manche pour l'emporter avec une certaine aisance 25-17.

Les Marsois ont réagi au troisième set, malgré un début équilibré 10-10, 13-13 et étaient beaucoup plus décidés à retourner à la charge 25-21.

La tension monte d'un cran dans le quatrième mais n'a duré que juste au deuxième temps mort technique. Par la suite, ce fut la déroute marsoise, contre une succession de mouvements bien ponctués pour les télécoms qui leur ont permis de sanctionner les débats 25-21 et afficher le grand sourire.

L'autre équipe recevante, le Tunisair club, a exploité au mieux l'avantage du terrain et le soutien de ses supporters pour renouer avec la victoire aux dépens des Hammam-lifois par trois sets à un 18-25, 25-23, 25-23, 25-15.

Saydia, unique victorieuse à l'extérieur, s'est contenté de deux points seulement, puisqu'elle a renversé la tendance au cinquième set 15-10. Pourtant, tout avait bien commencé pour les banlieusards en arrachant les deux premiers sets sur les mêmes scores 25-22. Les Mouloudiens de Bousalem revenaient de loin pour égaliser à deux sets partout 27-25 et 25-21 et bénéficier en fin de compte d'un seul point pour rester en cinquième position et conserver leurs chances dans la rude concurrence au play-off.

Résultats

EST-COK 3-0

ESS-USC 3-0

MSB-SSBS 2-3

USTS-CSS 0-3

ASTS-ASM 3-1

TAC-CSHL 3-1

Classement Pts J

1) EST 36 12

-) ESS 36 13

3) CSS 30 12

4) SSBS 27 13

5) MSB 20 13

6) ASM 19 13

7) COK 17 13

8) ASTS 16 13

9) TAC 12 13

10) USTS 8 13

11) CSHL 5 13

12) USC 5 13