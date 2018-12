Tunisie: Comment en faire une victoire commune

Ne faut-il pas rappeler, ici, que cette transition, dont la fragilité n'échappe à personne, n'a toujours pas trouvé la voie du salut pour des institutions aussi vitales que la Cour constitutionnelle, l'Isie restée sans président, les instances constitutionnelles indépendantes...et tant de lois essentielles.

Les crises se surajoutent

Pendant que les hautes sphères se chamaillent, se tendent mutuellement des pièges, se tirent dans les pattes, les citoyens désespèrent de jour en jour, ne font plus confiance à personne, ne croient plus en la révolution, ce alors que le sauvetage économique est battu en brèche par les divisions, les traquenards en tous genres, les leurres et les coups bas, sachant qu'au même moment l'administration publique, que tout le monde prétend moderniser et numériser, s'effiloche davantage et n'a plus de fil conducteur.

La crise institutionnelle est ainsi venue se superposer à celle économique et sociale, en parallèle de l'aggravation de la crise des finances publiques, avant que n'intervienne l'estocade finale de la crise politique. Cette crise-là a éclaté au grand jour lorsque les forces politiques et socioprofessionnelles rassemblées à Carthage autour du chef de l'Etat se sont scindées en deux : les uns voulant le départ de Youssef Chahed, les autres son maintien.

Les alliances renversées

Rappelons-nous, Chahed était une création de BCE, un enfant du sérail bourguibien devenu expert agronome qu'il a proposé à l'assentiment général pour lui confier les rênes du gouvernement d'union nationale. Ce qui fut fait.

Mais les alliances se sont brusquement renversées. Dès la veille des municipales, Nida Tounès a annoncé vouloir rompre l'alliance de fait avec Ennahdha, puis fit appel aux membres du gouvernement à la rescousse, Chahed en tête. Et cette rupture sera confirmée et radicalisée suite aux résultats des élections.

Et voilà que l'Ugtt se rapproche de Nida, alors qu'Ennahdha pose, au nom de la «stabilité du gouvernement», de moins en moins de conditions pour la confirmation de Youssef Chahed. Le nidaïste Youssef Chahed, enfant spirituel de BCE.

Peut-on se redonner la main ?

Revenons à notre fameuse partie d'échecs. Elle a connu mille péripéties et plusieurs rebondissements, mais n'a pas vraiment cassé la corde des institutions. On aurait tant préféré ne pas voir les deux têtes de l'exécutif se livrer le bras de fer auquel on a assisté, mais l'on constate qu'aucun des deux n'a outrepassé ses prérogatives ou mis en danger les institutions de la République démocratique. Toujours est-il que leur jeu politique a ébranlé l'édifice et fait terriblement peur aux citoyens.

Il est désormais clair que les deux groupes n'aborderont pas les prochaines élections du même bord et la démocratie autorise de tels scénarios. A la condition que l'esprit sportif et le patriotisme soient de la partie.

Ne pourrait-on pas imaginer que l'interminable partie d'échecs sache se métamorphoser en victoire commune ? Celle d'une relance concertée de l'action commune. Sur un programme commun minimum pour préserver l'essentiel jusqu'aux élections.