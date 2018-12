Tunisie: 1er prix décerné à Dr Ach Taieb et Dr Msolli Mohamed Amine

Régi par un jury indépendant (plus de 80 membres depuis 1994) et composé d'éminents experts (en médecine, pharmacie, sciences fondamentales... ), ce rendez-vous scientifique et médical a pour objectif de promouvoir la recherche en santé en Tunisie, et cela dans plusieurs aires thérapeutiques. En encourageant les médecins chercheurs à publier leurs travaux dans des revues scientifiques internationales, Sanofi contribue à positionner la Tunisie en tant que hub de la recherche clinique en Afrique et au Moyen-Orient.

Honneur au savoir-faire tunisien

Au cours de cette cérémonie, un travail de recherche médical a été primé par les membres du jury sur un total de 21 initiatives soumises par les médecins-chercheurs tunisiens. La cérémonie de remise des prix de la 21e édition du Prix Sanofi de recherche en santé a été présidée par M. Abderraouf Cherif, ministre de la Santé. De nombreuses personnalités gouvernementales, diplomatiques, scientifiques ont également assisté à cet événement. «Nous nous réjouissons de cette collaboration avec les intervenants de la recherche médicale en Tunisie et sommes convaincus que les expertises tunisiennes contribuent activement à la prise en charge des differentes pathologies».

Le premier prix de cette édition 2018 a été décerné en ex æquo à Dr Ach Taieb du service d'endocrinologie de l'hôpital Farhat-Hached-Sousse pour son travail : «Cortisol cut-points for the glucagon stimulation test in the evaluation of hypothalamic pituitary adrenal axis», ainsi qu'au Dr Msolli Mohamed Amine du service des urgences de l'hôpital Fattouma-Bourguiba de Monastir pour son travail : «Bedside lung ultrasonography by emergency residents as an aid for rapid screening heart failure in patients with acute dyspnea».

Au cours de cette cérémonie, une communication relative à l'importance des aspects éthiques de la recherche clinique a été déployée par un expert. Et ce, dans le but de faire progresser les connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de la technologie, de contribuer à l'amélioration des résultats de santé.