Tunisie: Le repos des guerriers

Préserver l'effectif

Avec cette trêve, les responsables bizertins auront tout le loisir de s'armer comme il se doit pour préparer la période à venir. Réunir des fonds est une urgence car concurrencer des clubs multi-milliardaires avec un petit budget relève du miracle. On sait que les «Jaune et Noir» ont les pieds sur terre et ne demandent pas des masses comme on en voit ailleurs. Il est recommandé à ceux qui ont la charge du club d'honorer leurs engagements sur le plan matériel avec les joueurs s'ils désirent les voir continuer sur leur lancée. La richesse de l'effectif leur permet d'aller loin dans la compétition, il suffit de bien savoir les encadrer, les booster.

Pour l'heure, ils ont pris une semaine de repos bien mérité ! Tout le monde espère revenir encore plus fort, suffisamment fort pour pouvoir disposer de son prochain adversaire, l'EST, elle aussi concernée par le sacre. Et de l'issue de ce match, on saura à peu près jusqu'où pourra aller cette sympathique équipe nordiste. Croisons les doigts pour elle !