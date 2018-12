Burkina Faso: 7e conférence annuelle de la DGI - Pour plus de civisme fiscal

La 7e conférence annuelle de la Direction générale des impôts (DGI) se tient du 17 au 19 décembre 2018, à Ouagadougou, sous le thème : « Le service au contribuable et la promotion du civisme fiscal ». L'objectif de la 7e conférence est de contribuer à l'amélioration de la qualité du service au contribuable à la DGI. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par la représentante du ministre de l'Economie, des finances et du développement, Edith Clémence Yaka, ministre délégué chargé du budget.

Comment faire pour que les contribuables adhèrent au principe de l'impôt ? C'est tout l'enjeu de la 7e conférence annuelle de la DGI qui se tient du 17 au 19 décembre, à Ouagadougou. Durant 72 heures, les participants composés d'agents des impôts, de partenaires de la DGI aussi bien des administrations publiques que privées, de contribuables et d'usagers de l'administration fiscale, vont faire un diagnostic sans complaisance du service au contribuable à la DGI pour en déceler les insuffisances, les opportunités et les menaces afin de faire de l'institution, un véritable outil de promotion du civisme fiscal. « L'impôt est certainement obligatoire, mais ce qu'il faut surtout rechercher, c'est un consentement à l'impôt.

Il faut que les contribuables adhèrent au principe de l'impôt, que le paiement de l'impôt soit facilité, que lorsque les contribuables ont besoin de l'administration fiscale, elle ne traîne pas. Notre objectif est de créer un partenariat avec les contribuables et avec les usagers de l'administration fiscale en général pour que, d'une part, la déclaration et le paiement de l'impôt soient facilités et, d'autre part, que les documents administratifs dont les contribuables ont besoin pour compléter leurs dossiers soient facilités », a affirmé le directeur général des Impôts, Adama Badolo. Selon le DG, la DGI a un rôle important à jouer en termes de mobilisation de ressources, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes contenues dans le Plan national de développement économique et social (PNDES) qui prévoit une économie nationale compétitive et performante à l'horizon 2020.

Toute chose qui ne peut être possible que si l'on dispose d'une administration fiscale « moderne, performante et centrée-usager... dont les pratiques et l'organisation sont en phase avec les standards aussi bien communautaires qu'internationaux ». « C'est lorsque tout cela sera fait, que la DGI pourra mobiliser davantage de ressources, que les contribuables eux-mêmes pourront être plus à l'aise dans leurs relations avec la DGI », a laissé entendre le DG qui a reconnu que malgré les nombreuses actions menées en matière de service au contribuable, des difficultés et autres insuffisances demeurent.

Poursuivre la dynamique déjà amorcée

De ce fait, les participants, réunis en ateliers et en plénières, auront des échanges autour de thématiques telles que le service au contribuable et le consentement volontaire à l'impôt : cadre normatif ; l'état des lieux du service au contribuable à la DGI et les innovations pour un service efficace au contribuable. « Notre objectif est d'avoir le ressenti de tout ce monde. Nous avons besoin de savoir ce que nos collaborateurs pensent de l'amélioration des services au contribuable, de savoir ce que les partenaires publics, les contribuables en pensent. Il s'agit de recueillir les suggestions de tous les partenaires pour qu'on ait, à la fin, des recommandations pertinentes pour améliorer le civisme fiscal », a déclaré M. Badolo. Pour la représentante du ministre en charge de l'économie, Edith Clémence Yaka, le thème de la 7e conférence annuelle s'inscrit en droite ligne avec les priorités de son département qui fait de l'amélioration du service à l'usager, un défi constant.

Elle a évoqué les acquis engrangés par la DGI en matière de service au contribuable et de promotion du civisme fiscal avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et de personnes-ressources. « Leur contribution a permis à mon département de doter la DGI d'une plateforme de téléprocédures, ce qui constitue une avancée significative dans notre objectif d'amélioration continue de la qualité du service au contribuable », a dit Edith Clémence Yaka qui a encouragé le directeur général des Impôts et ses collaborateurs à « poursuivre cette dynamique déjà amorcée en plaçant au centre de leurs actions, la promotion du civisme fiscal ». Au regard de l'importance du sujet, elle a invité les participants à cultiver l'esprit de partage et de critiques constructives.