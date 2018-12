Afrique: À l'occasion du soixantième anniversaire, la CEA lance l'horloge sur la pauvreté en Afrique pour suivre les progrès dans la lutte contre la pauvreté extrême

communiqué de presse

Addis-Abeba, Éthiopie : Addis-Abeba, Éthiopie : Lors de la célébration de son 60ème anniversaire cette semaine à Addis-Abeba, la Commission économique pour l'Afrique a lancé l'horloge sur la pauvreté en Afrique. L'horloge est une version personnalisée de l'horloge mondiale sur la pauvreté mise au point par le World Data Lab, qui vise à surveiller les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté extrême, une aspiration du premier Objectif de développement durable des Nations Unies - l'ODD1. L'horloge fournit des estimations de la pauvreté en temps réel jusqu'en 2030 pour la majorité des pays du monde.

S'exprimant lors du lancement, la Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, déclare que de nombreux pays africains ont réalisé des progrès remarquables au cours des six dernières décennies.

« Nous avons constaté que les économies africaines sont parmi les plus dynamiques du monde. L'Afrique aujourd'hui en est une dont l'autonomie économique est en cours et qui se hâte de mettre en place un développement économique accéléré et durable, mettant à profit le potentiel de ses femmes et de ses jeunes », dit-elle.

Elle, indique toutefois que les pays africains ont parmi les pires indicateurs économiques et sociaux. L'inégalité et la pauvreté demeurent toujours élevées, plus de 400 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. L'Afrique abrite 70% des populations les plus pauvres du monde et les projections actuelles montrent que tous les pays de la région sont en passe d'atteindre la cible concernant l'élimination de l'extrême pauvreté d'ici 2030 des Objectifs de développement durable (ODD). La réalisation de la prospérité reste difficile à atteindre et on réclame de meilleurs résultats.

« Des actions plus importantes et plus audacieuses sont nécessaires pour accélérer le rythme de la croissance et du développement économiques durables. Nous avons besoin d'une meilleure vision, de meilleures connaissances et de partenariats novateurs », ajoute-t-elle.

Le lancement a eu lieu en présence de Demeke Mekonen, Vice-Premier ministre éthiopien, Achim Steiner, Administrateur du PNUD et Kwesy Quartey, Vice-Président de la Commission de l'Union africaine et de l'Ambassadeur Elsadig Omer Abdalla, Chef de mission adjoint et Chargé d'affaires de la République du Soudan. Des membres du Corps diplomatique et des représentants clés d'institutions partenaires, de groupes de réflexion, d'Organisations de la société civile, d'étudiants, de lycéens et du secteur privé y ont pris part.

À propos de l'horloge mondiale sur la pauvreté : https://worldpoverty.io/