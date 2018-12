Cote d'Ivoire: "Meilleurs (... ) Acteurs de l'Emergence" - Les lauréats de l'édition 2018 distingués, ce jeudi

Sur la liste des personnalités à honorer figure également Marwan Mahmoud Hamdi Alanis (Consul honoraire de la République de Jordanie à Abidjan)

Les lauréats dans le cadre de la "Distinction des Meilleurs acteurs ouest africains de l'Emergence édition 2018" seront mis en lumière, ce jeudi 20 décembre 2018, a annoncé l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance (Oapbg) initiateur de ce prix.

Plusieurs personnalités exerçant dans divers domaines d'activités figurent sur la liste des lauréats. Il s'agit pour l'Oapbg, constitué d'une cinquantaine de journalistes et de communicateurs, de faire la promotion des cadres et compétences africains.

Pour cette célébration de l'excellence et du mérite, ces personnalités seront honorées lors d'un diner gala, à l'hôtel Palm club d'Abidjan. La cérémonie est placée sous le parrainage deTouré Souleymane, conseiller du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Pour le "prix du manager espoir pour l'efficacité dans la gestion financière et comptable en Côte d'Ivoire", le choix s'est porté sur Ettien Kouamé Brice actuel directeur financier et comptable (Dfc) de l'Ageroute.

D'autres lauréats et non des moindres recevrons également des trophées. Il faut indiquer que M. Issa Fadiga, directeur général de la caisse nationale des caisses d'épargnes (Cnce) a été coopté pour le "Prix du meilleur banquier de Côte d'Ivoire". Et cela, pour avoir permis à cette banque de se maintenir en équilibre et d'éviter la faillite.

Pour le "prix de la meilleure entreprise innovatrice dans le domaine du gaz domestique en Côte d'Ivoire", le jury a choisi Jean-Paul Kakou-Marceau, directeur général de la société Africaine de pétrole et d'Hydrocarbures Raffinés (Saphyr). Sa bouteille de gaz composite légère que la bouteille de gaz butane ordinaire est ultra sécurisée et plus résistante que l'acier en est certainement pour quelque chose.

Quant à Bini Kouassi Kouman, coordonnateur du projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire (Parfaci), il a été reconnu comme le meilleur dans son domaine et recevra le "prix du meilleur coordonnateur de projet agricole de Côte d'Ivoire".

Dans le domaine de l'immobilier, Koffi Jean Louis, directeur général d'Ivoire Construction remporte le "prix du meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire dans la catégorie des logements de moyen standing". Pour ce qui est du domaine brassicole, Laurent Théodore de Brassivoire a été distingué "meilleure brasserie de Côte d'Ivoire".

Sur la liste des personnalités à honorer figure également Marwan Mahmoud Hamdi Alanis (Consul honoraire de la République de Jordanie à Abidjan), le Professeur Inza Koné (Directeur général du Centre Suisse de Recherche), Mme Korédé Odjo-Bella (Dg déléguée Vibe Radio), N'Da Germain (Dg de Médiapolis Afrique) et Yao Kouassi Maurice dit "Apkolè Kouadio" (maire de la commune de Botro).