Burkina Faso: Promotion de la santé de la femme - Bientôt une maternité dans le village de Kounou

D'un montant de plus de 49 millions de francs Cfa, ce projet sera exécuté au profit de 5 500 personnes. Le Japon considère que, fournir de meilleurs services de santé et assurer un accès facile des populations défavorisées aux services de santé de base est un facteur essentiel de développement et une puissante arme de lutte contre la pauvreté.

Les populations de Kounou doivent parcourir une trentaine de kilomètres afin de bénéficier de soins de santé primaires avec, au pire des cas, des femmes qui meurent en couches ou des pertes de bébé. Le chargé d'Affaires du Japon, Masamichi Ito, espère éradiquer ces cas malheureux, par la promotion de la santé de la femme enceinte, de la mère et de l'enfant avec ce projet.

C'est avec joie que le coordonnateur de Action jeunesse Uemoa (AJ/UEMOA), Georges Kouwonou, s'est engagé à une utilisation rationnelle et judicieuse de ce don. « Nous vous assurons que les travaux seront exécutés dans les règles de l'art et que tout sera fait conformément au contrat lié à ce don », rassure t-il. A en croire le coordonnateur, ce projet de construction d'un centre de santé à Kounou profitera aussi aux localités de Wouro et Tanlan, situées sur le territoire ghanéen.

Il a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers afin d'accompagner l'AJ/Uemoa dans son ambition de faire des localités frontalières du Burkina Faso des pôles de croissances économiques et sociales en vue d'une Afrique de l'ouest prospère, intégrée et pacifique.

Et M. Masamichi de mentionner que ce don a été possible grâce à la compréhension et au soutien des contribuables japonais. De ce fait, il souhaite que l'exécution des travaux de construction soit conforme au contrat signé et que, dans 10 mois, « nous puissions célébrer l'achèvement de ce projet».