Afrique du Nord: CAERT - L'Algérie et l'Espagne engagées à soutenir la lutte anti-terroriste en Afrique

Alger — L'Algérie et l'Espagne ont réitéré mardi à Alger leur soutien continu et l'engagement pour promouvoir et appuyer toutes les initiatives et actions africaines dans le cadre de la lutte anti-terroriste, lors de l'ouverture des travaux de la 12ème réunion annuelle des Points focaux du Centre africain d'Etudes et de recherche sur le terrorisme (CAERT).

"L'Algérie ne ménagera aucun effort pour promouvoir, soutenir et appuyer toutes les initiatives et actions africaines s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-terroriste", a affirmé le Représentant du ministère des Affaires étrangères, Haoues Riache.

Tout en déployant d'énormes efforts pour assurer la sécurité de sa population et celle de son territoire et ses frontières l'Algérie, a poursuivi M. Riache, "continuera à renforcer la coopération bilatérale, régionale et sous régionale".

Soulignant l'importance de cette rencontre, M. Riache a estimé que celle-ci se présente comme "une plateforme africaine d'échanges et d'analyses d'informations et de bonnes pratiques dans la lutte commune contre le terroriste et l'extrémisme violent".

Il a, à la même occasion, appelé les pays à développer davantage de coopération sur différents niveaux, à améliorer la coordination de leur actions et efforts nationaux et agir ensemble dans un esprit de complémentarité et de solidarité, pour faire face efficacement à la menace terroriste, rappelant que "le terrorisme ne connait pas de frontières".

"Vos travaux contribuent à l'effort collectif des pays membres de l'UA dans la préservation et le renforcement de la paix, la sécurité en la stabilité en Afrique pour promouvoir le développement socio-économique et l'amélioration des conditions de vie et de ses populations", a indiqué M. Riache, s'adressant aux participants à la réunion des Points focaux du CAERT.

Le responsable algérien, a également rappelé que cette rencontre intervient dans un contexte international caractérisé par la persistance et l'aggravation de la menace terroriste, précisant que les défaites subies, par les réseaux terroristes, en Irak et en Syrie ont entrainé un "redéploiement de la présence terroriste dont l'Afrique commence à ressentir et en subir les effets principalement à travers le retour progressif des terroristes".

"La réunion s'inscrit dans dynamique continentale et internationale en faveur de la mise en place d'espaces mais surtout d'instruments bilatéraux régionaux et internationaux en matière de coopération judiciaire de sécurité de partage d'informations et d'expériences et de bonnes pratiques", a-t-il poursuivi.

Selon M. Riache le thème de cette édition: "Promotion de l'équilibre entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l'Homme en Afrique", dénote de l'importance du respect de l'Etat dans les opérations de lutte contre le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent.

"La lutte anti-terroriste relève de la seule responsabilité de l'Etat dépositaire de la souveraineté nationale et doit être conduite par les institutions publiques chargées du maintien de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale. Elle doit se faire en conformité avec les lois nationales et obligations internationales et dans le respect des droits de l'Homme, mais aussi avec le soutien actif et indispensable des citoyens dans un cadre institué et organisé par la loi", a soutenu M. Riache.

Une contribution substantielle de l'Espagne

Pour l'Espagne, qui apporte un soutien financier pour l'organisation des réunions des Points focaux du CAERT, d'une valeur de 200 000 dollars en 2017 et 150 000 dollars en 2018, "la coopération avec l'UA est fondamentale" dans le domaine de la lutte anti-terroriste et apporte une attention particulière au continent africain pour le maintien de la paix et la sécurité .

Reconnaissant le leadership de l'Algérie dans la lutte anti-terroriste au niveau africain et global, l'Espagne, par la voix du représentant de son ambassadeur à Alger, a réitéré son soutien au CAERT, et ce depuis sa création à travers le financement des réunions annuelles, sur "la prévention et lutte contre le terrorisme".

Soulignant que ce genre de réunion constitue "une clé pour promouvoir la prévention dans le continent", le représentant espagnol a rappelé que le gouvernement de son pays soutient l'UA avec un apport budgétaire de 25 millions d'euros depuis 2009, remis à la Commission de l'UA, concentré, jusqu'à 2017, notamment sur la paix et la sécurité avec près de 60% de cette enveloppe, ainsi que sur le développement économique et social du continent.

Par ailleurs, en 2018, a-t-il indiqué, l'appui espagnol se concentrera sur une Afrique portée sur le thème de la croissance économique et le développement durable et pour une Afrique pacifique et sûre notamment au Sahel accordant une attention particulière aux femmes aux jeunes et aux enfants.

Le diplomate espagnol a également réaffirmé la volonté de l'ambassade d'Espagne à Alger de "continuer à travailler en étroite collaboration avec le CAERT pour des initiatives conjointes à intérêts communs".

"La collaboration et la coopération bilatérale et multinationale avec des pays africains avec l'UA et le CAERT sont déterminantes pour lutter contre les crimes, le trafic des migrants et la protection des frontières ainsi que la radicalisation extrémiste", a-t-il conclu.

Les travaux de la 12ème réunion des Points focaux du Centre africain d'Etudes et de recherche sur le terrorisme (CAERT), qui ont débuté mardi à Alger se poursuivront à huis clos en présence des représentants des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux de lutte contre le terrorisme sur le Continent africain.

La 11ème réunion annuelle de 2017, avait constitué une opportunité pour les pays africains et aux partenaires étrangers de partager leurs analyses sur la menace terroriste qui pèse sur le continent et a permis de renforcer davantage la prévention de la radicalisation, soulignant la nécessité de mettre en place, à cette fin, des plans d'action.