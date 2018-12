Algérie: Découverte d'une importante cache d'armes et de munitions à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Une importante cache d'armes et de munitions contenant notamment des missiles sol-air, des obus de mortiers et des fusées pour obus de mortiers, a été découverte par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lundi, lors d'une opération de recherche et de fouille près des frontières à Bordj Badji Mokhtar, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 17 décembre 2018, lors d'une opération de recherche et de fouille menée près des frontières à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de type FMPK, dix (10) missiles sol-air calibre 55 mm, six (6) obus de mortiers calibre 82 mm, six (6) fusées pour obus de mortiers, ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 115 balles", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, le 17 décembre 2018 à In Guezzam (6e RM), trente-deux (32) orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, trois (3) motocyclettes et six (6) détecteurs de métaux, tandis qu'un autre détachement a arrêté, à In Amenas (4e RM), trois (3) contrebandiers et saisi sept (7) quintaux de déchets de cuivre", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre les réseaux d'émigration clandestine, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, à Oran (2e RM), deux (2) criminels impliqués dans l'organisation de traversées clandestines, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tlemcen (2e RM), un narcotrafiquant en sa possession 520 comprimés psychotropes", ajoute le communiqué.