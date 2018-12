Algérie: Le Premier ministre de Corée du Sud s'offre une visite touristique à Alger

Alger — Le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-yon, s'est offert une visite touristique au Musée national des Beaux-Arts et au Jardin d'Essai du Hamma à Alger, durant laquelle il a pu apprécier la richesse et la valeur de ce que recèlent ces deux sites exceptionnels du patrimoine culturel et botanique, à la dimension universelle.

Accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, ainsi que des membres de la délégation l'accompagnant durant sa visite en Algérie, Lee Nak-yon a entamé sa virée récréative par le Musée national des Beaux-arts, sis au quartier Mohamed Belouizdad.

Tout au long de sa découverte des précieux objets que renferme ce musée, le haut responsable sud-coréen a reçu, par la directrice de l'établissement, Dalila Orfali, des éclairages instructifs sur des collections et des oeuvres particulières.

Il a pu ainsi se faire une idée sur, entre autres, des pans de l'histoire d'Alger au travers d'une exposition d'estampes avant de prendre connaissance des nombreuses salles dédiées aux différentes collections d'art, de diverses époques et origines. Le Premier ministre a, en outre, été conduit vers la bibliothèque d'art spécialisé dudit musée, pour y prendre connaissance des £uvres exposées de Baya, une des figures féminines les plus en vue de la peinture algérienne.

Considéré comme l'un des plus grands musées d'art d'Afrique (4.200 m2) et ouvert au public depuis 1930, le musée des Beaux-Arts renferme pas moins de 8.000 pièces exposées au public, dont 1.500 au cabinet des estampes et 800 autres de sculptures.

Depuis le balcon du musée des Beaux-Arts, le Premier ministre sud-coréen, ainsi que la délégation de son pays, ont été conviés à apprécier la vue pittoresque donnant sur le Jardin d'Essai du Hamma, seconde escale de cette sortie algéroise. Des informations sur les différentes caractéristiques de ce site y ont également été fournies aux hôtes de l'Algérie. Ces derniers ont pu ainsi découvrir les jardins français et anglais composant ses ailes principales ainsi que les multiples allées agrémentées d'espèces florales d'une variété exceptionnelle, dont des washingtonias (palmiers), des cocos, des dragonniers, etc.

Créé en 1832 et s'étalant sur 32 hectares, le Jardin d'Essai du Hamma est réputé