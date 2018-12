Tunisie: Une affaire de coaching !

Il a fallu faire des réglages à la reprise en faisant entrer des joueurs frais et déterminés à faire le break. Cette seconde victoire consécutive est venue au bon moment.

Mais ce qui est important il nous faut des renforts en défense, au milieu de terrain et en attaque», a souligné l'entraîneur stadiste Mohamed M'kacher qui estime que la victoire était fortement méritée face à un ensemble hammamlifois fidèle à ses options défensives.

Dans ce registre, les Bardolais faisaient face d'une manière quasi systématique à l'approche de la surface de réparation à une armada de joueurs adverses qui défendaient à neuf. Et pourtant, les protégés de M'kacher ont tout tenté sur toute l'aire de jeu, tantôt sur les ailes avec Homri et Chikhaoui côté gauche, tantôt sur le flanc droit par M'hadebi et Khadraoui, surtout après la reprise. De plus, ils ont multiplié les assauts en profondeur orchestrés par Mihoubi, Junior et Trabelsi. Mais Besson encore une fois était étroitement muselé par le duo Boulaâbi-Ouni. La reprise du match était complètement dominée par un ensemble stadiste complètement métamorphosé, et ce, grâce à un coaching clairvoyant de la part de Mohamed M'kacher en faisant entrer Lifi à la place de Akrimi, Khadraoui qui suplée Trabelsi et Shutto à la place de Homri.

Avec ces changements, le ST, avec trois attaquants, a multiplié les assauts mais les maladresses et les défenseurs hammalifois ont retardé l'ouverture du score. Pendant ce temps, Buscher a fait changer ses deux meilleurs éléments, Bouzid et Ben Salem, par des joueurs à tempérament défensif, et ce, pour empêcher les milieux de terrain stadistes de développer leur jeu. Ce fut un duel entre les attaquants bardolais et les défenseurs banlieusards. Et alors qu'on s'acheminait vers un nul catastrophique, Lifi centre, Behi, le gardien visiteur n'a pu saisir la balle convenablement. Besson, tel un diable à l'affût, n'a pas raté ce cadeau --fort mérité-- pour ouvrir le score à la 92'.

En résumé, on a assisté à une parodie de football, laissant les férus du ballon sur leur faim. La victoire a été difficile à réaliser, les Stadistes devront trouver les solutions idoines à ce genre d'oppositions hermétiques mises en relief par le CSHL, pour ne pas continuer à gaspiller des points face à des équipes qui jouent pour le maintien et qui pourront s'avérer déterminants au décompte final.