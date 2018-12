Tunisie: Les repères retrouvés

Solidité défensive

Les défenseurs aghlabides Bacha, Layouni, Bouchniba et Hamdi ont montré qu'ils étaient très appliqués et qu'ils savaient fermer les issues menant à leur arrière-garde contrairement aux dernières rencontres. Cette victoire fera du bien au moral des Aghlabides. Et Khaled Mouelhi de souligner : « Nous sommes satisfaits du résultat compte tenu du doute qui commençait à s'installer dans le groupe. Nous avons présenté un rendement offensif rassurant malgré le manque d'un attaquant racé. Mes protégés ont réussi à gérer les conséquences du match malgré l'avantage des visiteurs au début de la rencontre. Nous devons remédier à nos lacunes physiques et penser aux solutions offensives au cours de la prochaine trêve du championnat».

Certes, cette victoire est une bouffée d'oxygène mais les Aghlabides doivent pallier les lacunes constatées.

Revoilà Addami

Depuis le début de la saison, le jeune attaquant Iheb Addami n'a pas fait son apparition à cause des choix du staff technique. Il a continué à travailler pour retrouver forme. Avec l'arrivée de Mouelhi, il a repris progressivement ses qualités. Face à l'ASG, il a été titularisé pour suppléer Zaïdi absent à cause de sa méforme. Il a assuré un rôle important en attaque et il a soutenu ses camarades en défense. Cette bonne prestation est rassurante pour le coach aghlabide à cause de la modestie des solutions en attaque.