Tunisie: Les lieutenants étaient là !

C'était dur, difficile, harassant même à l'image de presque tous les matches du CA, mais vers la fin, c'est un bilan positif. Un 3-1 pour cette première manche avant le retour à Om Dormane.

Le but des Soudanais, le premier dans la partie, est le seul bémol pour un CA qui a su réagi et revenir dans le match. Pour ceux qui connaissent le football et devant cette pression énorme du public, il fallait le faire. Il fallait puiser au fond des ressources mentales, du prestige et de la volonté du groupe de Chiheb Ellili, pour pouvoir revenir dans le match. Autant il y avait du bon et du mauvais, autant il y avait de la personnalité de la part des joueurs-cadres qui ont assumé leurs responsabilités. La prestation des Clubistes était irrégulière : un mauvais début, puis une bonne reprise avant de fléchir un peu vers la fin de la première mi-temps.

En seconde mi-temps, un quart d'heure timide, puis un excellent impact sur l'adversaire et une fin heureuse. Dans tout cela, le CA de Chiheb Ellili a commis beaucoup d'erreurs défensives et a cédé le milieu aux coéquipiers de Diarra. Mais en même temps, le CA a pu développer, par moments, un bon jeu offensif avec des occasions nettes (c'est ce qui compte pour évaluer la qualité de l'approche offensive).

Deux qualités

Que retenir de cette victoire clubiste? Deux points essentiellement. D'abord, le rôle-clé est capital et des joueurs d'expérience qui ont pesé encore une fois dans ce genre de matches. Darragi, d'abord, a, encore une fois, réussi à marquer et à sauver son équipe. Le but réalisé à la fin du match donne un avantage conséquent au CA qui, à 3-1, peut se déplacer au Soudan avec une certaine confiance. Déjà, le 2-1 n'était pas un score mauvais vu la qualité de l'adversaire et les absences de marque dans l'équipe «rouge et blanc». Un 3-1 est bon à prendre en attendant le retour des blessés. Darragi, pour revenir à lui, a su se rattraper et se racheter après tant d'occasion ratées en seconde mi-temps surtout. Relanceur, passeur décisif, mais aussi buteur quand il avance d'un cran et se transforme en attaquant de pointe. C'est le joueur qui entraîne avec lui les autres. Contre Al Hilal, Chiheb Ellili a eu la chance de tomber sur des lieutenants bien sur leurs jambes comme Dhaouadi, décisif dès son entrée avec ses débordements et la qualité de ses centres. Ifa, Ben Yahia et surtout Belkhither (qui a sauvé un but tout fait devant ses buts) ont, eux aussi, répondu présent. Deuxième point, le CA a prouvé encore une fois que c'est une équipe courageuse qui, dans ses moments les plus difficiles, peut se reprendre.

Bien fait dans l'ensemble !