Tunisie: Le président sénégalais, aujourd'hui, à Tunis

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, effectue une visite officielle en Tunisie les 18 et 19 décembre, à la tête d'une délégation importante de ministres et hauts responsables sénégalais, et ce, à l'invitation du président de la République Béji Caïd Essebsi.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, cette visite s'inscrit dans la cadre de la volonté des deux pays de renforcer davantage les relations solides établies entre les deux pays depuis l'année 1962. Il s'agit également de promouvoir les différents volets de la coopération bilatérale à travers l'exploitation des opportunités de partenariat offertes et de consacrer la vocation africaine de la Tunisie et son aspiration à s'ouvrir davantage sur le contient africain, souligne la même source.

Lors de sa visite en Tunisie, le président sénégalais aura un entretien avec le président de la République, à l'issue duquel une séance de travail élargie se tiendra en présence des délégations des deux pays. La séance de travail sera consacrée à l'examen des relations de coopération et des moyens de les renforcer dans plusieurs domaines prioritaires. Plusieurs accords seront signés à cette occasion.

Le président sénégalais aura également deux entretiens, respectivement avec le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Une séance de travail se tiendra, en outre, au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).

Les relations tuniso-sénégalaises sont régies par plus de 67 accords de coopération dans différents domaines. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint jusqu'au mois d'octobre 2018, plus de 112 millions de dinars. Ils devront s'accroître durant les années à venir, notamment après l'adhésion de la Tunisie, en juin 2017, à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), en qualité de membre observateur et qui regroupe parmi les Etats membres le Sénégal.