Algérie: Une délégation parlementaire au séminaire algéro-tunisien sur le système horizontal de quotas

Alger — Une délégation parlementaire prendra part au séminaire algéro-tunisien consacré à l'échange d'expertises et de bonnes pratiques sur le système horizontal de quotas, qui sera organisé par l'ONU Femmes (Bureau du Maghreb), les 19 et 20 décembre 2018, dans la capitale tunisienne, a indiqué mardi un communiqué du Conseil de la nation.

La délégation est composée du Vice-président du Conseil de la nation, Mme Nouara Saadia Djaafar et du membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Kheira Djalil, a précisé la même source.

Le programme comprend plusieurs questions dont "la représentation politique de la femme, le régime électoral en Tunisie et en Algérie depuis 2000", "l'application de la loi sur les quotas: méthodologie, mesures incitatives et mécanismes de suivi et de contrôle", outre "le rôle des institutions, des partis politiques et des ONG dans l'appel à l'adoption et à l'application des lois" et "Relever les défis et aplanir les entraves".