Ile Maurice: MITD - Les syndicats réclament une rencontre avec le ministère

Lors d'une conférence de presse au Centre Social Marie Reine de la Paix ce mardi 18 décembre, Sailendra Makhan, président du Union Staff de la Mauritius Institute of Training and Develoment (MITD) a dénoncé les pratiques de la direction de l'institution envers les employés.

Dewan Quedou, président de la Mauritius Trade Union Congress (MTUC) et Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Union étaient aussi présents. Si le ministère refuse de les rencontrer, ils feront une manifestation, ont fait savoir les syndicalistes.

Des employés malmenés par la direction et d'autres qui sont contractuels depuis cinq ans et n'arrivent pas à avoir un prêt bancaire sont parmi les problèmes majeurs dénoncés par Sailendra Makhan. Quant à Dewan Quedou, il est revenu sur le manque d'effectif au sein de l'institution. Selon lui, plusieurs employés ont des tâches additionnels à faire au delà de leur scheme of duty et ils ne sont pas rémunérés pour. Certes, ils ont eu une rencontre avec la direction, mais la situation n'a pas changé.

«Si le ministère de l'Education ne prend nos doléances en considération et si la ministre Dookhun refuse de nous rencontrer, nous allons faire une manifestation pacifique devant la MITD le 11 janvier l'année prochaine» a pour sa part déclaré Deepak Benydin.