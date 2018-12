Ile Maurice: CCID - Alain Aliphon porte plainte contre deux policiers

Il affirme avoir été malmené par deux policiers hier. Ce mardi 18 décembre, Alain Aliphon s'est rendu au Central Criminal Investigation Department (CCID) et a consigné une déposition contre un sergent et un constable affectés au poste de police d'Albion.

Tout a commencé hier après-midi, lorsqu'une voiture a heurté le mur d'enceinte de la cour du Parliamentary Private Secretary (PPS) Alain Aliphon. En entendant le bruit, il est sorti et a essayé de courir après la voiture, mais en vain. Il appelle donc la police, et des limiers de l'Emergence Response Service sont venus faire un constat sur les lieux.

Plus tard dans la soirée, le PPS apprend que la voiture a été aperçue à Albion. Sans perdre un instant, il décide de s'y rendre. En route, il croise la route de deux policiers dans un véhicule. Alain Aliphon essaie de solliciter leur aide, mais ces derniers font fi de ses signaux et continuent leur route. Attitude inacceptable selon lui car ils sont au service du public.

Oubliant son but premier, le PPS suit les deux policiers et arrive finalement à leur parler dans un commerce de la localité. Mais la conversation ne s'est pas passée comme prévu. Selon les dires du député, il aurait même été menacé. Encore une fois, il tombe des nues face à l'attitude des policiers et décide de porter plainte contre eux.

Une fois au poste de police d'Albion, il tombe sur le même sergent et le même constable. Ces derniers lui auraient obligé de sortir sa voiture de l'enceinte du poste de police et lui aurait fait patienter pendant plus d'une heure. Par la suite, il affirme que les policiers ont tout simplement refusé de prendre son statement. Il a fait une déposition contre les deux au CCID ce matin. «J'ai pas besoin d'être PPS pour me faire respecter, mais s'ils agissent comme ça avec un élu, comment font ils avec le public?» fustige Alain Aliphon.

Sollicitée, une source autorisée a fait savoir qu'une enquête a été initiée.