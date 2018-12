Algérie: La Foire de la production algérienne du 20 au 26 décembre à Alger

Alger — La 27ème édition de la Foire de la production algérienne se tiendra du 20 au 26 décembre en cours au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), a indiqué mardi la société algérienne des foires et exportations (Safex) dans un communiqué.

Sous le slogan "Réussir les exportations pour une croissance économique durable", ce rendez-vous économique majeur pour les opérateurs économiques algériens verra la participation de plus de 430 entreprises représentant tous les secteurs d'activités de l'économie nationale, et dont les stands seront répartis sur une superficie globale de 26.076 m2.

D'année en année, la Foire de la production algérienne "s'ancre dans l'activité économique nationale et devient un moyen efficace pour mettre en évidence les réelles potentialités des entreprises algériennes", note la Safex.

Ce qui traduit "le soutien, la volonté grandissante et l'engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales publiques et privées et d'en faire le moteur de tout développement et de croissance économique", ajoute le communiqué.

"Une volonté qui se concrétise par de nouvelles réformes et de mesures d'encadrement et d'accompagnement des entreprises désirant de mettre en oeuvre leurs ambitions et de passer à l'étape suivante: celle de conquérir des marchés à l'extérieur", ajoute la même source.

Dans ce sens, avance la Safex, "c'est suite à cette nouvelle stratégie de soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, décidée dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, que l'année 2019 sera proclamée année de l'exportation, annonçant ainsi la mobilisation de tous les acteurs économiques à se positionner sur les marchés à l'international".

pour sa luxuriante végétation et sa riche faune, dont des espèces rares et sauvages en provenance d'Afrique et d'ailleurs, faisant de ce site d'acclimatation un des plus importants au monde.

Pour rappel, le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-Yon, a entamé dimanche une visite officielle de trois jours en Algérie.