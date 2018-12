Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende lamine Dragons/Bilima, Maniema Union bat Don Bosco

Il y a eu deux rencontres de la Ligue 1 congolaise le week-end dernier, sanctionnées par la large victoire de Sanga Balende sur Dragons/Bilima et le court mais précieux succès de Maniema Union face à Don Bosco.

Sa Majesté Sanga Balende a nettement battu, le 15 décembre au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, l'AS Dragons Bilima de Kinshasa sur la marque de quatre buts à zéro. C'était en match remis de la première journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le Ghanéen Isaac Amoah ouvrait la marque sur une somptueuse balle arrêtée à la 27e mn. Le milieu offensif Tshibangu Kanyinda inscrivait deux buts à la 57e et 70e mn. Et Faustin Kibuku clôturait la série à la 82e mn. Cette victoire permet à Sanga Balende de totaliser dix-neuf points en treize matchs disputés et d'occuper la sixième place. L'AS Dragons/Bilima est, quant à elle, bloquée à six points glanés en treize sorties, étant quatorzième au classement.

Le 16 décembre, au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a eu raison du CS Don Bosco de Lubumbashi par un but à zéro, en match de la 14e journée. Ngimbi Mvumbi a marqué pour le club local à la 44e mn. À la conférence de presse d'après-match, le coach Jean Birindwa Kirongozi a déclaré : « Nous sommes très contents d'avoir récupéré ces trois points à domicile. Nous avons eu des problèmes à Kinshasa avec le terrain synthétique et avons travaillé dur. Et ici, nous avons eu encore des problèmes sur notre propre terrain puisqu'on avait travaillé sur le terrain synthétique. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait l'essentiel d'avoir pris ces trois points ».

Et l'entraîneur Isaac Kasongo Ngandu de Don Bosco a sportivement accepté ce revers. « Nous acceptons la défaite. En première mi-temps, les joueurs n'ont pas voulu avancer. C'est une défaite justifiée. Mais, en seconde période, nous avons essayé de monter l'équipe en bloc, avec pas mal d'occasions mais, nous ne les avons pas concrétisées. Dommage ! ». Et de conclure en félicitant l'adversaire, tout en assurant que le championnat continue et cette défaite doit être vite oubliée. Au classement, Maniema Union se retrouve cinquième avec vingt et un points, alors que Don Bosco quitte la cinquième pour la sixième place avec dix-neuf points.