Afrique: CAF Ligue des Champions - Pour le CS Constantine, un seul objectif est à réaliser, la qualification

Le champion d'Algérie en titre, le CS Constantine s'est contenté d'une petite victoire, vendredi dernier, au stade chahid Hamlaoui de Constantine devant le club ougandais du Vipers SC, et ce pour le compte du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions africaine. Les Constantinois, drivés par le Français Denis Lavagne, n'ont pu mettre à profit l'avantage du terrain et du public afin de se mettre à l'abri avant un déplacement en Ouganda, qui s'annonce d'ores et déjà des plus difficiles.

Pour l'entraîneur Denis Lavagne, un seul objectif est à réaliser, à savoir arracher la qualification face à Vipers samedi à Kampala: «Les conditions climatiques, on les connaît. Ce ne sera guère un avantage pour l'équipe locale. Il ne faut pas trouver des justifications concernant le climat qui va sévir lors de ce match à Kampala. C'est aussi un handicap pour les Ougandais. Donc, il faut savoir gérer son match et chercher à réaliser un bon résultat qui nous permettra de nous qualifier et rien d'autre,» a confié le technicien français dans des propos relayés par Le Buteur.

Et d'ajouter : «Moi, je ne trouve pas de faux prétextes pour justifier un éventuel échec. Il faut faire face à l'environnement et à tout ce qui va entourer cette rencontre face aux Ougandais de Vipers. Moi, je vise la qualification et rien d'autre et on doit atteindre la phase des poules et je crois que le résultat du match aller est rassurant, avant cette manche retour.»