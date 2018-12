Tunisie: Ligue 1 - Wahbi Khazri élu joueur du mois de novembre

Wahbi Khazri vient d'être élu meilleur joueur de Ligue 1 Conforama du mois de novembre. L'attaquant des Verts reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière

Wahbi Khazri a marqué huit buts en l'espace de quinze rencontres. Ses brillantes statistiques sont détaillées sur le site de l'AS Saint-Etienne : « Wahbi Khazri s'est déjà montré 9 fois décisif (8 buts, 1 passe). Désormais détenteur du numéro 10, l'attaquant repositionné dans l'axe est 9e au classement des buteurs de Ligue 1 Conforama. Alors qu'il n'a même pas encore disputé une moitié de saison, il n'est plus qu'à un but du meilleur total de sa carrière (9), atteint avec le Stade Rennais (2017-2018) et les Girondins de Bordeaux (2014-2015). »

En signant deux buts et une passe décisive le mois dernier, l'international tunisien a grandement participé à la bonne série des Verts. Cette récompense est une première pour le joueur. Elle récompense ainsi son bon début de saison sous ses nouvelles couleurs: en quinze matches, il a marqué huit buts et délivré une passe décisive. L'Aigle de Carthage qui succède au palmarès au Nantais Emiliano Sala, a devancé Florian Thauvin (Marseille) et Gaëtan Laborde (Montpellier).