Congo-Kinshasa: CAF-C1/16es de finale aller - Mazembe fait du service minimum face à Zesco United

C'est par la petite mais précieuse marque d'un but à zéro que les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés à domicile face au club zambien. Leur coach, Mihayo Kazembe, se veut serein pour le match retour dans une semaine à Ndola.

Le club de Lubumbashi a battu, le 16 décembre, dans son stade de la commune de Kamalondo, l'équipe venue de la Zambie par un but à zéro, au match aller des 16es de finale de la 23e édition de la Ligue des champions d'Afrique. Un véritable service minimum. Jackson Muleka a inscrit l'unique but de la partie à la 19e mn. Certes dominateurs dans le jeu, les joueurs de l'entraîneur Pamphile Miyaho Kazembe n'ont pas pu ajouter un autre but à celui de Muleka. Le maestro zambien, Rainford Kalaba, a trouvé la barre transversale dans les dernières minutes de la partie.

En conférence de presse d'après-match, Mihayo Kazembe a indiqué : « Notre plan de jeu devait nous permettre de marquer plus d'un but mais, ça n'a pas marché comme prévu. C'est une victoire qui me satisfait quand même. J'ai lancé Miché Mika pour donner un nouveau souffle à mon milieu de terrain qui tanguait. Trésor Mputu avait énormément travaillé et il était fatigué, Nathan Sinkala et Christian Koffi Kouamé avaient besoin d'être soutenus par un joueur qui apportait de la fraîcheur ».

Mihayo Kazembe croit en la qualification au match retour, déclarant : « Je crois en la qualification, je suis serein parce que l'avantage d'un but sans encaisser me permet d'y croire ». Les Corbeaux de Lubumbashi feront donc face à leur adversaire le 22 décembre, au stade Levy Mwanawasa de à Ndola, en Zambie, pour le match retour.