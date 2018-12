Congo-Kinshasa: Élections du 23 décembre - Des fiches et procès verbaux des résultats déjà disponibles

L'ensemble des documents, 1 662 386 au total, a été réceptionné depuis lundi par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et le déploiement est annoncé pour le 22 décembre.

La tenue effective des élections le 23 décembre demeure pour la Céni un défi majeur. À cinq jours de cette échéance, la Céni s'attelle à réunir toutes les conditions requises à l'organisation de ce nouveau cycle électoral. Après une attente qui devenait longue et harassante, la Centrale électorale a finalement réceptionné, le 17 décembre, un important lot des imprimés électoraux. Il s'agit d'un total de 1 662 386 fiches et procès-verbaux des résultats qui ont été convoyés à partir de l'Afrique du Sud où ils ont été imprimés par un Boeing 747. Ceci est le résultat du déplacement que venait d'effectuer, dans ce pays, le président de la Céni qui a personnellement supervisé l'impression de ces documents si importants dans le processus de validation des résultats finaux des élections.

C'est à partir du 22 décembre que ces fiches et procès verbaux des résultats seront déployés dans les 75 563 bureaux de vote, 21 699 Centres de vote et dans 179 Centres locaux de compilation des résultats, juste à la veille des élections. Les plus pessimistes estiment que le délai est tellement réduit que la Céni ne sera pas en mesure de déployer ces documents sur l'ensemble des villes et territoires où sont installés ses bureaux et centres de vote. Un doute qui tranche avec l'optimisme du président de l'institution qui continue de rassurer la tenue des scrutins le 23 décembre. Entre-temps, la Céni s'attelle au remplacement des 8000 machines à voter sur les 10 000 prévues pour la capitale et autres outils électoraux consumés dernièrement dans son entrepôt principal de Kinshasa. Un autre défi de taille à relever d'ici au 23 décembre.