Congo-Brazzaville: ART d'Orphée - Djonimbo va mettre dans les bacs son premier opus « Kala ! Lelo »

Le musicien chanteur, certes peu connu du grand public, n'en est pas moins exceptionnel par son talent.

L'album intitulé « Kala ! Lelo », autrement dit de l'ancien est né le nouveau, se compose de cinq morceaux, notamment "Ngani la fille du soleil", "Mortel love", "Pyramide", "Mbangu pema" et "Aby". Lui-même auteur-compositeur, Djonimbo a toutefois bénéficié de l'aide de l'arrangeur Oscar Diyabanza, un ancien du groupe Bakake de feue Mpongo Love. Actuellement, il est en train de finaliser les clips de cet opus produit par l'artiste sculpteur contemporain Freddy Tsimba, qui n'a pas voulu voir le talent exceptionnel de Djonimbo demeurer dans l'anonymat. Il a donc mis le paquet pour la production de ce chanteur qui est un parolier singulier. L'œuvre, apprend-on, est attendue par ceux qui connaissent les qualités de cet artiste « poule aux œufs d'or » au pays, en Afrique et en dehors du continent.

Peu connu dans le milieu de la musique congolaise, Djonimbo est un talent hors paire qui s'est cependant très peu exprimé devant le grand public, au point de passer presque inaperçu. Mais ceux qui l'ont approché ont découvert un artiste singulier. « Le Kinois Djonimbo Achilako, loin des canons conventionnels, brûlé par son chant incantatoire accompagné de sa guitare accordée de façon atypique, livre un jazz folk et un blues qu'il appelle Lifutambaa beat, reflet de la musique contemporaine de forêt et des eaux équatoriales dans des harmonies qui lui sont propres, musique paradoxale made in Africa », peut-on lire d'un résumé fai,t il y a quelque temps, sur le musicien.

Même s'il n'est pas connu, Djonimbo s'est vu décerner le premier prix Trophée musique en 1991 par le ministère de la Culture, à l'époque du Pr Mutuza Kabe. Il a fait deux finales de Découvertes RFI 1989-1990 et compte aussi une sélection de l'Art contemporain africain « Revue Noire à Kin» en 1996, médaillé d'or 2003 musicien international par le Centre international des biographies IBC Cambrigde en Angleterre.

Djonimbo Achilako a participé à l'ouverture, pour la première fois, du Festival européen en Afrique, les Francopholies de Kinshasa en 2015 au Centre Wallonie Bruxelles. Et il compte plusieurs participations aux festivals sur le continent. Il a travaillé avec plusieurs musiciens tels feu Edmond Moussa Kati wa Mupassa (père du guitariste Vico Mupassa), Mastaki Bafa, Jean Coubald Kalala, etc., et draine une expérience avérée de la musique de recherche qui fait de lui un musicien relativement éclectique en termes de sons, de rythmes, de paroles...

L'on apprend que son œuvre "La vie si bonne, si belle et si compliquée", a été piquée par feu Dindo Yogo dans Zaïko, en 1989, ainsi que la chanson "Bossobikali" (version de Ngani fille du soleil ) cédée à Emeneya Kester en 1993, deux œuvres intemporelles par lesquelles l'on se rend compte de son talent de parolier et d'auteur-compositeur. Sa chanson "Salle d'Op", enregistrée au studio Dicon chez Caprice Dicon, à Pointe-Noire, au Congo Brazzaville ; le clip de la chanson, diffusé sur TV5, a été tourné avec l'appui de l'espace Yaro de Pierre Claver Mabiala et des comédiens de la ville portuaire tels Germaine Ololo, Ghislain Nzinga, Marie Nella, Dieudonné Niangouna, Grand Pays Barnabé Loemba, Judith Ntounta et Marc de Hardie sous la coordination d'Antony Mouyougui et la réalisation d'Eddy Mikolo.

Notons que le premier clip de Djonimbo, "Muti Lifku", réalisé en 2003 par Marlène Rabeau avec feu le preneur de son Obio Agogo, a été produit par Guillaume Pierre, alors à la Coopération française et à l'Institut congolais de l'audiovisuel. L'artiste a aussi composé des musiques de films, telles celle du film "Un amour pendant la guerre" d'Oslade Lawat Hallade, l'épouse de l'ancien ambassadeur de France en RDC, ainsi que "Kinshasa mboka te" du Belge Raphi Angegian. L'on reste donc dans l'attente de son premier opus.