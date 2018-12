Ethiopie: Le guide numérique des investissements pour le pays sera dévoilé le 19 décembre 2018

communiqué de presse

Brasilia, Brésil — BRASILIA, Brésil, 18 December 2018 / PRN Africa / -- Le guide numérique des investissements (iGuide) pour l'Ethiopie sera officiellement lancé au Centre de conférences des Nations Unies à Addis-Abeba (CCNU) le 19 décembre 2018 en présence de M Fitsum Arega, Commissaire à la Commission d'investissement de l'Ethiopie (EIC, selon le sigle anglais), et Mme Vera Songwe, Secrétaire Générale de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) ainsi comme d'autres hauts responsables.

L'outil en ligne pour la promotion des investissements couvre un large éventail des facteurs liés à l'investissement et servira de premier point de contact pour des compagnies et entrepreneurs domestique et internationales intéressés à investir en Ethiopie. La plateforme met en exergue des opportunités d'investissement dans le pays et fournit des informations sur les coûts, lois et règlementations pertinentes pour les investissements, y compris les démarches nécessaires pour établir une société, la législation du travail et les niveaux de salaires selon le type de travailleurs, la fiscalité, accès au foncier, le cadre législatif en matière de la protection des investissements. Les investisseurs pourraient aussi être intéressés par les coordonnées des institutions publiques pertinents, des documents officiels des lois et directives en vigueur ainsi que les avis des investisseurs déjà actives en Ethiopie.

L'iGuide pour l'Ethiopie a été développé par l'EIC en partenariat avec la CEA et la CNUCD. Dans le cadre du projet, la CEA et la CNUCED ont fourni des services de formation au personnel de l'EIC qui sera charge de gérer et maintenir la plateforme à jour.

Depuis le début de l'année, les deux organisations des Nations Unies ont lancé conjointement des guides électroniques de ce type en six pays africains, à savoir la République du Congo, le Malawi, la Zambie, le Nigeria, le Madagascar et, plus récemment, la Mauritanie. Le projet iGuide s'inscrit dans le champ de travail sur le renforcement des capacités des autorités publiques des pays membre de la CEA.