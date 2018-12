Ile Maurice: Deux décès dans la famille - Les Jugtah demandent une enquête en toute transparence

Un véhicule de la police avait percuté les deux piétons. La famille des défunts espère qu'il n'y ait pas de «cover-up».

À quelques jours des fêtes, les Jugtah sont anéantis et désemparés. Ils avaient déjà du mal à accepter le départ subit de leur aînée, Lutchmee Jugtah, âgée de 84 ans, et voilà que Vijay, le fils de cette dernière, n'a pas survécu à ses blessures. L'homme de 54 ans a rendu l'âme samedi 15 décembre dernier, après avoir passé 19 jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flacq. Tous deux avaient été renversés par un véhicule du Scene of Crime Office (SOCO) alors qu'ils traversaient la route sur un passage clouté, le 26 novembre à Belvédère.

Un sentiment de colère et de révolte se fait ressentir au domicile des Jugtah, à Lallmatie. Ils demandent une enquête en toute transparence et espèrent que justice leur soit rendue. «Nous n'avons pas besoin d'argent, cela ne nous rendra pas nos proches. Nous voulons simplement que cela ne se reproduise pas dans une autre famille», explique un membre de la famille.

«Aucune excuse»

Les Jugtah ne comprennent pas pourquoi jusqu'à maintenant aucun policier ne s'est présenté pour leur donner une explication ou présenter des excuses. Mais ce qui a fait jaillir leur colère, c'est une déclaration d'un membre de la police disant que «nous avons le droit de dépasser la limite autorisée s'il y a une urgence, for the purpose of saving life».

«Est-ce-que la police tente de protéger un des leurs ? Le policier en question d'annéescomment peut-il continuer à vivre, sans remords, tout en sachant qu'il a tué deux personnes et qu'il y a toute une famille qui est meurtrie par son irresponsabilité ?» lâche Leena Seedam, la fille de Lucthmee Jugtah.

La douleur de la famille est d'autant plus vive que Lutchmee Jugtah s'apprêtait à accueillir l'année 2019 en grande pompe. Elle avait des projets plein la tête et malgré son âge avancé, elle avait beaucoup d'années à vivre, selon ses enfants.

Leena Seedam, qui travaille à la Mediclinic de Belvédère, raconte que le jour du drame, soit le 26 novembre, elle attendait l'arrivée de son frère et de sa mère pour les soins de Vijay Jugtah. «D'habitude, c'est ma belle-soeur qui accompagne mon frère, mais ce jour-là, elle n'a pu le faire et ma mère a tenu à l'accompagner», confie-t-elle. Alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, elle a entendu une sirène de la police, mais ne savait pas ce qui se passait. Après quelques minutes, elle a appris des patients qu'il y a eu un accident. «Je n'étais pas au courant que c'étaient mes proches. Le drame s'est produit à seulement quelques mètres de moi. Un témoin de l'accident a pris le téléphone de ma mère et m'a appelée», relate cette habitante de l'Est.

Selon des témoins de l'accident, l'officier du SOCO roulait à vive allure. Les victimes avaient déjà traversé une bonne partie de la route, lorsque la fourgonnette les a percutées. Il y avait une troisième personne qui traversait la route au moment de l'accident, mais la police n'a pas encore pris sa version.

De son côté, le policier Mike Mervin Kursley Jeanlice, âgé de 38 ans, a été arrêté et a comparu en cour le jour de l'accident. Il a été ensuite libéré sous caution. Il a repris son poste. Sollicitée pour sa version des faits, la police nous explique qu'une enquête est en cours et qu'elle laisse le soin à la justice de trancher.