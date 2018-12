Cote d'Ivoire: Zones frontalières de la Côte - Le ministère de l'intégration africaine prépare un projet de développement du Wassoulou

Le développement de la zone frontalière nord de la Côte d'Ivoire, encore appelée « Wassoulou-Côte d'Ivoire », était au cœur d'un atelier organisé le 13 décembre, au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, au Plateau, par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.

Cette rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs cadres dudit ministère, en particulier de la Direction de l'intégration africaine, avait pour objectif de valider et adopter tous les rapports provisoires et l'étude de faisabilité du projet de développement intégré du Wassoulou-Côte d'Ivoire.

Mais aussi, de valider les composantes et les activités prioritaires des projets retenus, ainsi que tous les rapports d'études d'impact environnemental et social.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Diamouténé Alassane Zié, par ailleurs président du comité de pilotage de cette étude, a souligné que les zones frontalières en Afrique notamment, sont marquées par un contexte de pauvreté et de paupérisation, et sont le théâtre de conflits sociaux de tous ordres, de criminalité accentuée par des trafics illicites, de drogue, d'armes, d'êtres humains et de ressources naturelles.

Pourtant, dira-t-il, ces zones recèlent de ressources illimitées favorables au développement, et à l'intégration sociale et économique de nos pays. Pour la mise en œuvre de ce projet, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a recruté un bureau pour la réalisation d'une étude de faisabilité.

Laquelle étude devra servir de boussole pour la transformation des zones frontalières en Afrique de l'Ouest. « Cette étude devra permettre d'identifier les projets prioritaires pouvant améliorer les conditions de vie des populations et renforcer l'intégration des peuples du Wassoulou ».

Le Wassoulou (ou ex-empire mandingue), faut-il souligner, couvre plusieurs régions de ce qui constitue aujourd'hui la Sierra Leone, la Guinée et le nord de la Côte d'Ivoire. Précisément le Kabadougou.