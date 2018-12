Burkina Faso: Promo fin d'année - Orange Money distribue des millions de francs CFA à ses clients

La promotion «Gagnez 10 millions» de Orange Money consistait à offrir par tirage au sort, des lots aux clients qui auront souscrit et effectué des transactions Orange Money (transfert et réception de compte Orange Money à compte Orange Money, transfert et réception d'argent vers l'international, paiement de factures Sonabel prépayées et post payées, Onea, Canal+, paiement de la taxe de résidence, achat de crédit de communication pour soi-même, approvisionnement Africard, banque to wallet, wallet to bank, inscription à l'université).

Chaque transaction de 1 000 F CFA donne droit à 10 points. Des points cadeaux sont ainsi alloués aux joueurs à des moments spécifiques de la journée et de la semaine désignés par Happy Hour et Happy Day. Il faut préciser que le nombre de point minimum pour être éligible est de 50 points.

Ainsi donc, 300 lots de 25.000 F CFA à raison de 10 lots de 25.000 FCFA par Orange Money, 4 lots de moto scooter d'une valeur de 1.000.000 F CFA à raison d'un lot par semaine, 30 lots de 100.000 FCFA à raison de 7 lots de 100.000 FCFA par Orange Money par semaine et un lot de 10.000.000 FCFA ont été distribués sur la période. Ce qui fait un total de 24.500.000 FCFA distribués par Orange Money.

Pour Abdramane Diallo , directeur marketing, représentant le Directeur général de Orange Burkina, avec Orange Burkina, c'est la sincérité et la vérité dans les relations service-clients. «Nous ne promettons jamais quelque chose que nous remettons par téléphone ou ne pas le donner.

Orange Money est désormais dans le quotidien des Burkinabè et vous aurez d'autres services progressivement pour vous permettre d'avoir des facilités d'opérations», a promis M. Diallo. Selon lui, c'est une façon pour Orange Money de témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de ses clients.

Un client recevant sa moto scooter

A propos justement de la conformité du jeu, Me Hamidou Conombo, huissier de justice, a rappelé que ce jeu a été autorisé par le ministère de l'Economie et des Finances par arrêté ministériel. Le jury est composé de la Lonab, du trésor public, de la police des jeux, le tout supervisé par un huissier de justice.

Au terme des différents tirages, le gros lot est revenu à Dieudonné Palm. Pour avoir cumulé 1 000 points et tiré au sort, M. Palm repart avec la somme de 1.000.000 FCFA. Son chèque lui a été remis ainsi que les autres lots à tous les heureux gagnants ce vendredi 14 décembre 2018.

Très ému, Dieudonné Palm n'en revenait pas : «Vraiment l'homme n'est rien ! Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma joie. J'ai juste joué par curiosité et je suis millionnaire aujourd'hui. Je remercie Orange Burkina, je les encourage et j'invite les Burkinabè à s'abonner aux services d'Orange Burkina».

Pour sa part, Baltazar Zoungrana, heureux gagnant de 100.000 F CFA estime qu'avec le service Orange Money, l'usager n'a plus peur de se faire braquer parce qu'il ne transporte plus de grosses sommes d'argent sur lui.

Il faut noter que pour tous les gagnants qui ne sont pas encore rentrés en possession de leurs lots, un délai de trois semaines leur est accordé pour le faire sous la supervision de l'huissier de justice.