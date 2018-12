Congo-Kinshasa: Après Beni et Butembo, Shadary « zappe » aussi Tshikapa

Une femme tuée et deux blessés graves ! La femme qui est décédée était une vendeuse d'arachides non loin de l'aérodrome de Tshikapa. Tandis que les deux blessés graves provenaient des rangs des jeunes manifestants contre l'arrivée du candidat du Front Commun pour le Congo à Tshikapa.

Tel est le bilan provisoire des survenus hier dans la ville de Tshikapa lors de la d'atterrissage de l'avion transportant le candidat du Front pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, ainsi que sa délégation.

Selon un membre du FCC à Tshikapa, l'arrivée du candidat a été alors que son avion était en train d'amorcer son atterrissage l'aérodrome de cette ville devenue le chef-lieu de la province du Kasaï depuis le découpage territorial du pays en vingt- provinces. Outre ces actes de violence, la ville a connu d' destructions dont les incendies du siège du PPRD et de la appartenant à Ruth Bakaji située juste à côté du siège du présidentiel.

Ces actes de vandalisme se sont produits lors des spontanées des jeunes contre les éléments des FARDC et de la nationale venus en renfort mais débordés par la foule. Selon activiste des droits de l'homme local, les militaires et les ont tiré à balles réelles sur les manifestants.

Ces manifestants, selon des témoins oculaires, avaient fini saccager le siège du PPRD situé sur l'avenue de la Poste menant l'aérodrome, tout comme la terrasse dénommée Tofinana appartenant Ruth Bakaji, selon Philomène Mwamba, activiste de l'Ong dénommée ADEDEFE. Si l'avion transportant Ramazani Shadary et délégation n'a pas pu atterrir, c'est parce que les manifestants avaient envahi la piste et tous les bâtiments les divers services opérant dans les installations aéroportuaires.

Ville paralysée

A cause de ces incidents sanglants, la situation était très tendue travers cette ville qui est demeurée paralysée : pas d' commerciales, ni administratives, ni scolaires. Pas de véhicules, motos, ni vélos à travers les avenues, rues et ruelles de cette ville,

car les jeunes-gens manifestants se trouvaient en face des des forces des FARDC et de la Police armés jusqu'aux dents et prêts appuyer sur la gâchette. Le climat dans la commune de Kanzala très tendu et si rien n'est fait pour ramener l'ordre et la sécurité,

l'irréparable peut se produire.

On rapporte que la même tension avait été observée dimanche lors de l'arrivée de la délégation du couple Fatshivit, en de Kananga. On a dénombré deux morts suite aux affrontements entre militants de l'opposition et ceux du FCC.

Le même dimanche, l'arrivée dans cette ville du cortège de Mwangu, ancien ministre de l'Enseignement Primaire, secondaire professionnel avait été perturbée par des affrontements entre milices privées tribalo-ethniques locales. Le bilan avait aussi macabre : deux morts de part et d'autre.

Kananga : Meeting perturbé par des jeunes manifestants

Empêché d'atterrir à Tshikapa, l'avion du candidat du Front pour le Congo s'est dirigé vers Kananga, chef-lieu du Kasaï Central.

Arrivé sur les lieux prévus pour le meeting, des jeunes-gens l'identité n'a pas été révélée se sont mis à saccager les chaises autres matériels d'animation, obligeant le candidat du FCC interrompre son meeting et rebrousser chemin. Comme quoi, la devient de plus en plus difficile à contrôler et cela à quatre des élections prévues pour dimanche prochain. F.M.