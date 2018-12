Soudan: Le pays participe à la Conférence des jeunes parlementaires à Bakou

Bakou — Le Soudan participe à la cinquième conférence internationale de l'Union interparlementaire pour la jeunesse dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, qui venait

sous le titre "Promouvoir la durabilité et protéger les intérêts des générations futures" avec la participation de 48 pays. Les participants ont examiné mardi les moyens de protéger les intérêts des jeunes de demain et de renforcer leur rôle dans l'élaboration des politiques et la protection de l'environnement.

Dans un discours prononcé au nom de la délégation parlementaire soudanaise participant à la conférence, M. Issa Mustafa, a déclaré que les procédures parlementaires pour les générations futures étaient très importantes, soulignant que le Soudan voyait que l'avenir entre les mains des jeunes et des enfants qui seront les leaders de demain.

Il a ajouté que les procédures parlementaires mises en œuvre par le Soudan pour les générations futures étaient nombreuses, notamment l'adoption de lois protégeant les générations et leurs droits, ainsi que la possibilité pour les jeunes de devenir des décideurs dans le pays et de promulguer des lois rendant le traitement médical gratuitement pour les enfants de moins de cinq ans et que le Soudan œuvre a promulguer une loi prévoyant l'enseignement obligatoire.