Soudan: Chantaire préside la réunion du comité a faciliter la sortie de la MINUAD

Khartoum — L'Ambassadrice Ilham Chantaire Sous-secrétaire adjointe pour les affaires politiques au Ministère des affaires étrangères, a présidé mardi la réunion conjointe du Comité national pour faciliter la sortie de la MINUAD avec la MINUAD et l'office onusien au Soudan.

La réunion a examiné les plans et les visions du gouvernement pour soutenir la stabilité au Darfour, la transition du travail humanitaire à la reconstruction et le développement, la matrice des besoins actuels et les arrangements relatifs à la mise en œuvre de la stratégie de sortie de la MINUAD.

La feuille de route proposée par l'office onusien au Soudan a également été examinée et il a été décidé de constituer un comité 5 + 5 composé de représentants du gouvernement, de l'ONU et de la MINUAD, chargé de suivre le processus de sortie et de relever les éventuels problèmes de mise en œuvre.