Soudan: Fin des négociations militaires soudano-saoudiennes à Khartoum

Khartoum — Le Les entretiens militaires soudano-saoudiens, présidés par les deux chefs d'état-major des deux pays, se sont achevés mardi soir à Khartoum.

Dans un communiqué de presse publié à l'issue des entretiens, le Lt-Gén Kamal Abdul-Maorof chef d'état-major des forces armées soudanaises, a réaffirmé la fermeté de la position du Soudan à l'égard de l'Arabie saoudite et la poursuite de la participation de ses forces au Yémen dans 'la tempête de fermeté-Asifat alhazm' dans l'accomplissement de ses tâches. Il a souligné le haut niveau de coopération et de coordination entre les deux parties, sans plafond dans le cadre du partenariat stratégique confirmé par les dirigeants des deux pays. Il a expliqué que la visite du chef d'état-major des forces armées saoudiennes s'inscrit dans le cadre de la communication et de l'échange d'expériences et renforce la coopération stratégique entre les deux parties dans divers domaines.

Il a souligné le rôle joué par le Soudan et son partenariat avec tous les pays voisins, ainsi que les pays africains et arabes, grâce à la mise en place de forces conjointes et à des activités de formation communes avec un certain nombre de pays, ce qui confirme le rôle régional réel du Soudan dans la sécurisation des frontières et la lutte contre le terrorisme, la drogue, l'immigration illégale, le commerce des armes et la criminalité transfrontalière et les pratiques négatives , la chose qui sers la sécurité régionale et internationale.