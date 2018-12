Cameroun: Le chef supérieur de la communauté nigeriane Igbo du pays au chevet des orphelins

Au terme d'un gala culturel offert samedi dernier à l'esplanade du musée national à Yaoundé, Sa Majesté Nnamdi Nwosu, a offert plusieurs denrées alimentaires aux orphelinats, ainsi qu'aux personnes âgées vivant dans l'indigence.

La coopération culturelle entre le Nigéria et le Cameroun, se porte très bien.

Le 15 décembre 2018, elle a été magnifiée à Yaoundé, sur l'initiative d'un humanitaire. Un promoteur du brassage culturel: Sa Majesté Nnamdi Nwosu, chef supérieur de la communauté nigeriane Igbo du Cameroun.

Une initiative portée par la fondation Dike Na Mba Foundation de l'autorité traditionnelle.

Les dons composés de denrées alimentaires, ont été octroyés à deux orphelinats de la capitale camerounaise. Il s'agit de : Agape home of children d'Ekounou, et de Marie Reine des miséricordes de Yaoundé. Les lots étaient entre autres, composés de cartons de savon de ménage, d'huile végétale raffinée, de sacs de riz et de sel, ainsi que d'enveloppes d'argent.

Outre les deux orphelinats, le chef supérieur Igbo, a étendu sa générosité aux personnes âgées indigentes. Tous les bénéficiaires, ont exprimé leur gratitude au bienfaiteur.

La cérémonie, a connu la participation d'un grand nombre de chefs traditionnels et rois du Cameroun. Le tout, ponctué de plusieurs intermèdes artistiques qui ont vu Camerounais et Nigerians, se succéder sur la scène. "Nous célébrons la valeur de l'amitié entre le Nigéria et le Cameroun. C'est une amitié qui date de très longues années. Il y a déjà eu beaucoup de choses positives entre nos deux pays. Je trouve aussi qu'il est important de soutenir les orphelins, ainsi que les personnes âgées en souffrance. Chacun de nous peut le faire selon ses possibilités ", a déclaré Sa Majesté Nnamdi Nwosu.

Présent à la cérémonie aux côtés du représentant du ministre des Arts et de la Culture, le Prof. Charles Binam Bikoi le secrétaire exécutif du Centre international de recherches et de documentation sur les traditions et les langues africaines (Cerdotola ), a livré ses impressions. "Le Cameroun et le Nigéria ont la responsabilité de perpétuer nos traditions ancestrales, mais aussi le vivre -ensemble. Et pour cela, je pense que les frontières ne constituent pas un obstacle ", dira le diplomate.

Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à l'élan et allant humanitaire et culturel du chef supérieur de la communauté nigeriane Igbo du Cameroun.