Cote d'Ivoire: Gbeleban - Sita Ouattara élue maire et investie-ses premiers mots

Mme Sita Ouattara a été officiellement investie pour son premier mandat de maire de la commune de Gbeleban, dans la région du Kabadougou.

Elle a été élu par conseil municipal composé de 25 membres. Deux maires adjoints ont été élus le même lundi 17 décembre 2018 , au terme de la première réunion dudit conseil présidée par le préfet du département Addoh Tano.

Remettant les attributs de maire à Sita Ouattara, le préfet l'a exhortée à travailler avec son équipe pour la paix, la stabilité et l'union entre les fils et filles de Gbeleban, en vue du développement harmonieux de la commune, et de mériter la confiance des populations.

« Soyez un maire rassembleur, un maire conciliant et un agent de développement. Je voudrais dire merci au président de la République Alassane Ouattara qui a érigé cette localité en commune », a dit le représentant du chef de l'État.

Il a salué l'esprit de fraternité et de cohésion qui a prévalu lors des travaux, et invité les populations à soutenir le conseil municipal. Celui-ci est aux couleurs du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et il avait été élu le 13 octobre 2018, avec 100% des voix.

« Je voudrais féliciter l'ensemble des conseillers, les autorités administratives et les populations qui se sont mobilisés ce matin et qui ont permis que le vote se passe dans la tranquillité.

Je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara qui a érigé cette ville en commune. Je vous serai reconnaissante toute ma vie », a déclaré la toute première magistrate de la nouvelle commune de Gbeleban, Aïssiata Ouattara.

Le poste de 1er maire adjoint est revenu à Mamadou Konaté, celui de 2e adjoint, à Traoré Souleymane, président des jeunes de Gbeleban.