Maroc: Organisation à Marrakech du 54ème Championnat national scolaire de cross-country

La 54è édition du Championnat national scolaire de cross-country a été organisée samedi, à Marrakech, sous le thème "Le sport scolaire, un pilier fondamental pour la consécration de l'école de la citoyenneté".

Organisée par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette manifestation sportive a connu la participation de 624 étudiants représentant les catégories des benjamins et benjamines (2000m), minimes garçons (4000m), minimes filles (3000m), cadets (5000m), cadettes (4000m), juniors garçons (6000m) et juniors filles (4000m) issus de toutes les Académies régionales de formation et d'éducation (AREF) du Royaume.

Dans la catégorie des benjamines, c'est l'étudiante Selma Nouiker de l'AREF de Casablanca-Settat qui est arrivée en première position, suivie d'Assia Ait Taleb (AREF de Fès-Meknès) et de Rayhana Najem (AREF de Béni Mellal-Khénifra), alors que la première place dans la catégorie des benjamins est revenue à Ismail Saidi (ARFE Draâ-Tafilalet), suivi de Abdelali Mabrouk (AREF Laâyoune-Sakia El Hamra) et Achraf Haidar (AREF Draâ-Tafilalet).

Dans la catégorie minimes filles, c'est l'étudiante Salma Barda (AREF Souss-Massa), qui a occupé la première position, suivie respectivement de Dounia Souheil et Naima Oulak (AREF Rabat-Salé-Kénitra).

S'agissant de la catégorie des minimes garçons, la victoire est revenue à Ali Bourakaâ (AREF Draâ-Tafilalet), suivi d'Anass Lakti (AREF Béni Mellal-Khénifra) et d'Achraf Harrar (AREF Marrakech-Safi).

Concernant la catégorie des cadets, c'est l'étudiant Oualid Ait Hammou (AREF Béni Mellal-Khénifra) qui a remporté cette course, suivi de Mourad Dafali (AREF Marrakech-Safi) et Fouad Hakimi (AREF Béni Mellal-Khénifra) alors que dans la catégorie des cadettes, la première position est revenue à Nouhaila Rabii (AREF Béni Mellal-Khénifra), suivie de Soukaina Haji (AREF Marrakech-Safi) et de Najat Ouaaziz (AREF Béni Mellal-Khénifra).

Côté juniors, l'étudiant Mustapha Akoui (AREF Béni Mellal-Khénifra) est arrivé en première position, suivi de Hicham Ouassmi (AREF Marrakech-Safi) et Mustapha Bouhou (AREF Laâyoune-Sakia El Hamra).

S'agissant des juniors filles, la première place est revenue à Hanou Youssra (AREF Marrakech-Safi), suivie de Khadija Rakou (AREF Beni Mellal-Khénifra) et Asmae Daghmira Mrini (AREF de Fès-Meknès).

Par équipes, dans la catégorie benjamines, la victoire est revenue au lycée collégial Omar Ibn Abdelaziz (AREF Béni Mellal-Khénifra), suivi du lycée collégial Anoual (AREF Souss-Massa) et du lycée Ibn Sina (AREF Draâ-Tafilalet) alors que dans la catégorie des benjamins, c'est le lycée collégial Imam Mouslim (AREF Draâ-Tafilalet) qui a occupé la première position, suivi respectivement du lycée collégial Sidi Ahmed Oumar (AREF Souss-Massa) et du lycée qualifiant Tifariti (AREF Béni Mellal-Khénifra).

Dans la catégorie des minimes, le lycée collégial Abdelkébir Khattibi (AREF Rabat-Salé-Kénitra) est arrivé premier dans le classement final par équipes, suivi du lycée collégial Imam Mouslim (AREF Draâ-Tafilalet) et du lycée collégial Allal Loudiyi (AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, Mohamed Farid Dadouchi, a indiqué que ce championnat a connu la participation des meilleurs athlètes issus des qualifications régionales, relevant que cette manifestation à caractère sportif représente une occasion pour découvrir de nouveaux talents dans cette discipline sportive.

Et d'ajouter que le Maroc a réussi, à travers le sport scolaire, à remporter le championnat du monde catégories garçons et filles, le championnat arabe ainsi que le championnat maghrébin où il a glané 11 médailles et quatre coupes.