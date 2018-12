Ile Maurice: Cyclones et fortes pluies - Les autorités sur le qui-vive

Se préparer à toute éventualité. Tel est l'objectif de la réunion qui s'est tenue à l'Assemblée nationale hier, mardi 18 décembre. Une réunion lors de laquelle, les autorités concernées en présence du secrétaire financier, Dev Manraj, ont annoncé des mesures qui seront prises durant la période cyclonique et durant la saison des fortes pluies.

Il a été décidé que la composition du Local Disaster Risk Reduction and Management Committee (LDRRMC) sera revue. En effet, des habitants qui résident des régions à risque, les conseillers de village et de district, les représentants des sociétés civiles, les ONG enregistrées et les conseillers municipaux seront désormais parties prenantes.

Le LDRRMC devrait se munir d'une cartographie de toutes les zones à risque. Celle-ci donnera également des informations concernant le nombre de maisons, de personnes, l'état des habitations, les contraintes liées à une évacuation d'urgence, les centres de refuge disponibles et plus accessibles de même que des bâtiments qui peuvent être transformés en abris pour les réfugiés.

Une liste détaillée des contacts des personnes dont les services seront sollicités en cas d'urgence sera établie.

Des réunions avec des représentants des régions à risque seront organisées au plus tard le 20 décembre. Le but : garantir une bonne communication et une coordination.

Les autorités prendront des dispositions concernant des mesures de sauvetage dans chaque localité à risque.

Les centres de refuge seront correctement équipés et entretenus régulièrement. Des visites seront effectuées régulièrement pour s'assurer de la préparation des centres.

Un plan d'urgence sera mis en place pour évacuer les personnes en détresse vers des lieux autres que des centres de refuge si le besoin se fait sentir.

Le Local Emergency Operations Command (LEOC), en concertation avec le National Emergency Operations Command (NEOC), s'assurera d'une bonne distribution de la nourriture aux réfugiés.

Lors de la réunion, le secrétaire financier a également soutenu que les fonds alloués devront être utilisés judicieusement pour une bonne préparation. Il a donné la garantie que les dépenses seront remboursées par le ministère des Finances et du développement économique, à condition que les reçus certifiés soient produits au moment de la soumission des demandes.