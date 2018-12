Ile Maurice: Suspension au LCQB - Les enseignantes réintégrées après plus de 10 mois

Elles attendent impatiemment la rentrée scolaire. Les enseignantes de mathématiques, de français et d'espagnol qui avaient été suspendues du collège Lorette de Quatre-Bornes (LCQB) par la Private Secondary Education Authority (PSEA) au début de l'année devraient bientôt reprendre leur poste.

Pour cause, elles avaient été sanctionnées pour avoir refusé de remplir le registre de présence des élèves soulignant que cela ne faisait pas partie de leur scheme of service. Mais leur suspension a été levée il y a peu, soit après plus de 10 mois.

Qu'en disent les principales concernées ? L'attente a été des plus difficiles, confie Adeelah Joolfoo, l'une des enseignantes réintégrées. «D'être sevrée de son lieu de travail, de ne plus pouvoir enseigner, de se sentir exclue de la vie du collège dans son ensemble, tout cela a été très lourd à porter», dit la jeune femme qui enseigne depuis plus d'une dizaine d'années. La lenteur des démarches administratives liées à ce problème n'a pas arrangé les choses.

«On devait prendre sur soi pour ne pas se décourager.» Et durant ces longs mois, elles ont cherché de quoi s'occuper, tout en sachant qu'elles avaient une épée de Damoclès sur la tête.

Attente de confirmation

Toutefois, cette enseignante de mathématiques souligne qu'elle attend toujours la confirmation de la fin de sa suspension, soit le «papier officiel qui nous dira que tout est fini. Cela tarde au niveau de la PSEA.» De souligner qu'elles souhaitent maintenant pouvoir travailler dans une bonne ambiance et dans le respect de chacun.

La PSEA attend les recommandations du board institué dans cette affaire, confie son directeur Shiv Luchoomun. Le comité doit passer en revue les nouvelles conditions du scheme of service afin qu'un tel incident ne se reproduise pas. «J'attends que les officiers me l'apportent et ensuite je ferai le nécessaire.»

Quid du 13e mois de ces enseignantes ? Qu'elles se rassurent, dit le directeur de la PSEA. «Elles l'obtiendront», affirme-t-il.