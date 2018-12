Cote d'Ivoire: Yopougon - Le Père Noël viendra de " Cosmos"

La magie de Noël et la féerie de la fête de fin d'année vont s'emparer de la commune de Yopougon. Du 20 au 31 décembre, le supermarché "Cosmos" de Yopougon va célébrer son tout 1erNoël et sa première fête de fin d'année à travers deux concepts, «Un Noël dans le Cosmos » et «Une nouvelle année dans le Cosmos».

Le premier concept propose de voyager dans l'espace-temps d'un père Noël intergalactique, à la fois moderne et chaleureux.

L'univers, la galaxie, les étoiles, les astres, mais aussi le rêve et, par extension, le paradis sauront accompagner les habitants de Yopougon, du 20 au 25 décembre, à travers des décorations et illuminations.

Sans oublier des animations et ateliers quotidiens pour petits et grands ainsi que de nombreux lots, des promotions, des surprises, des concepts Web to store et digitaux innovants, des concours de dessin pour enfants (-12 ans) et Photos sharing box pour les plus de 12 ans.

En vue de respecter sa mission sociétale, Cosmos recevra les enfants de la pouponnière de Yopougon, le 25 décembre au matin, afin de leur offrir un arbre de Noël avec cadeaux, ateliers de jeux et repas dans le Food Court. Suivra, l'après-midi, une animation avec musique et spectacle pour les populations.

Dans le droit fil des fêtes de fin d'année, Cosmos ouvre, du 20 au 31 décembre, la Chasse aux Trésors, un jeu-concours qui permettra aux populations de gagner de nombreux lots.